Uno de los líderes dentro del campo con la selección Sub17 de Panamá es sin duda Lucas Norte, el futuro en el mediocampo de la selección de Panamá.

Panamá/Lucas Norte es uno de los jóvenes futbolistas que representa a Panamá en el Mundial Sub-17 de Catar 2026. Dentro del terreno de juego destaca por su presencia en el mediocampo, pero detrás de su recorrido como jugador hay una historia marcada por lesiones, sacrificios, disciplina y, sobre todo, el respaldo incondicional de su familia.

El volante del Plaza Amador ha tenido que superar momentos complicados para mantenerse en el fútbol. Dos fracturas de clavícula, una fractura de fémur y diferentes lesiones musculares pusieron a prueba su fortaleza física y mental durante su proceso de formación.

"Toda mi vida dedicándome a este deporte, he pasado por muchos momentos difíciles, lesiones, pero muchos momentos buenos también, campeonatos. Hoy en día pienso que el fútbol es como mi vida", expresó Norte al recordar su camino en este deporte.

Su familia ha sido una pieza fundamental en ese recorrido. Sus padres y su hermano lo acompañaron durante los períodos más difíciles, brindándole apoyo emocional y buscando alternativas para ayudarlo a superar las lesiones y mantener la motivación.

"Lo que más tengo que destacar de Lucas ha sido su disciplina y enfoque en los objetivos que él se ha propuesto", comentó Alberto Norte, padre de Lucas al resaltar la determinación del futbolista para regresar a las canchas.

El proceso tampoco ha sido sencillo para quienes lo han acompañado desde casa. Ver a un hijo atravesar lesiones y largos períodos de recuperación representa un desafío emocional.

"La verdad que ver sufrir a un hijo no es fácil. Ese caer y volver a levantarse varias veces, la verdad que es algo de admirar. La resiliencia que ha mostrado en todo este camino", relató Sandra Campaña, madre de Lucas.

Para Lucas, la disciplina ha sido determinante, especialmente durante los períodos en los que tuvo que permanecer alejado de las canchas.

"Lo más importante que ha sido para mí ha sido la disciplina, sobre todo cuando he tenido que estar fuera de la cancha por mucho tiempo. El regreso a veces no siempre es fácil, pero siento que he sabido manejarlo de la mejor manera y eso me ha llevado hasta donde estoy el día de hoy", explicó.

Un sueño que se construye con el apoyo de la familia

Entre los recuerdos que reflejan la personalidad y determinación del jugador está una conversación con su abuela, quien le preguntó qué color quería para un suéter de la selección. La respuesta de Lucas quedó grabada en su memoria: "No, tata, yo me lo voy a ganar".

Una frase que refleja la mentalidad con la que el joven futbolista ha trabajado para alcanzar sus objetivos. Su abuela recordó con emoción el momento en que lo vio ingresar al estadio Rommel Fernández con el uniforme de la selección nacional.

"Cuando juega mi nieto, si tengo que cruzar medio mundo para ir a verlo, voy a cruzar medio mundo para verlo jugar. Me enorgullece mucho cómo juega y por qué juega", expresó el abuelo Fausto Campaña.

El respaldo familiar sigue siendo fundamental para el mediocampista, quien tiene claro que su principal objetivo es convertirse en futbolista profesional.

"Para mi futuro siento que ellos me van a apoyar en lo que sea que yo decida. Y ahorita mismo siento que ellos confían 100% en mí para que yo pueda conseguir mi sueño, que es ser futbolista profesional", manifestó Lucas.

Catar 2026, una experiencia para seguir creciendo

Ahora, Norte vive una de las experiencias más importantes de su joven carrera: representar a Panamá en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El futbolista destacó el trabajo que ha realizado el grupo desde el Premundial de enero y la intensidad con la que han afrontado su preparación.

"Desde el Premundial en enero siento que lo hemos demostrado. Siento que venimos entrenando con una intensidad enorme. Se nota la intensidad de los jugadores, de los equipos. Se nota en todos nosotros que tenemos esas ganas de trabajar, de salir adelante. Y somos un equipo muy unido y muy sano", señaló.

La historia de Lucas Norte va más allá de los minutos que disputa con la camiseta de Panamá. Es el recorrido de un joven que ha tenido que levantarse de varias lesiones, que encontró en su familia un respaldo permanente y que hoy continúa trabajando para cumplir su sueño de llegar al fútbol profesional.

En Catar, el mediocampista panameño suma un nuevo capítulo a una historia en la que la disciplina, la perseverancia y el apoyo familiar han sido protagonistas.

Con información de David Peña