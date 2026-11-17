En esta entrega de Un Día Con, David Peña conversó con el entrenador de la selección de Panamá Sub17 Felipe Baloy, previo al Mundial Catar 2026.

Panamá/Felipe Baloy vive un momento especial en su carrera. Después de construir una trayectoria importante como futbolista, el panameño ahora afronta un nuevo desafío desde el banquillo, al frente de la Selección Sub-17 de Panamá, que se prepara para disputar el Mundial de Catar 2026.

La dirección técnica no fue una idea que apareció de repente tras su retiro. Durante su etapa como futbolista, Baloy ya sentía curiosidad por el trabajo de entrenador, una inquietud que con el paso de los años se convirtió en un objetivo profesional. Su interés por entender el fútbol desde otra perspectiva lo llevó a tomar la decisión de prepararse para dar el salto a los banquillos.

Una vez finalizada su carrera como jugador, comenzó a enfocarse en su formación, tomando cursos y estudiando en México, donde empezó a construir las bases de su nueva etapa dentro del fútbol. Fue un proceso de preparación, aprendizaje y dedicación, en el que también resultó fundamental el respaldo de su entorno más cercano.

Su familia fue una pieza importante en este camino. Baloy encontró en sus seres queridos la confianza y el apoyo necesarios para asumir el reto de convertirse en director técnico. Su esposa, Eliana Galeano, también estuvo a su lado en esta decisión, acompañándolo en un proyecto que representa un nuevo capítulo en su vida profesional.

Hoy, al frente de la Selección Sub-17 de Panamá, Felipe Baloy tiene la oportunidad de trasladar sus conocimientos, experiencias y liderazgo a una generación de jóvenes futbolistas que buscará competir y dejar su huella en el escenario mundial.

El Mundial de Catar representa un desafío de grandes dimensiones, pero también una oportunidad para demostrar el trabajo que viene desarrollando desde su llegada al cuerpo técnico. Baloy confía en sus jugadores, en la preparación realizada y en la posibilidad de que Panamá pueda protagonizar una participación memorable.

Su objetivo es hacer historia, competir al máximo nivel y representar al país de la mejor manera posible. Más allá de los resultados, esta experiencia también significa un paso importante en su consolidación como entrenador, una profesión que comenzó a despertar su interés cuando todavía defendía los colores dentro de la cancha.

En Un día con Felipe Baloy, conocemos una faceta más personal del seleccionador Sub-17, su transición de futbolista a entrenador, las motivaciones que lo llevaron a tomar esta decisión y el respaldo familiar que ha sido determinante para afrontar uno de los retos más importantes de su carrera: dirigir a Panamá en una Copa del Mundo.

Con información de David Peña