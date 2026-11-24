Thiago Chalmers es uno de los delanteros de la selección Sub17 de Panamá que compite en el Mundial de Catar 2026, David Peña conversó con él y su familia para conocerlo más y descubrir sus sueños y retos vistiendo la camiseta de la selección de Panamá.

Panamá/En Panamá hay jóvenes delanteros que despiertan ilusión y alimentan la esperanza de un futuro prometedor. Uno de ellos es Thiago Chalmers, quien con apenas 16 años comienza a llamar la atención por su capacidad goleadora, sus condiciones físicas y su proyección dentro del fútbol panameño.

Con entusiasmo y motivación, el joven atacante vive uno de los momentos más especiales de su vida, mientras su familia observa con orgullo la evolución de un futbolista que desde pequeño mostró carácter y pasión por este deporte.

Para su madre, ver el crecimiento de Thiago representa una satisfacción enorme. Ha sido testigo de su evolución desde sus primeros años y de cómo ha ido construyendo su camino con dedicación y disciplina. Lo describe como un joven amable, sociable y cercano a sus amigos, pero también consciente de lo que quiere conseguir.

El fútbol también ha sido un sueño familiar. Su padre fue una de las personas que lo motivó a jugar, al identificar desde temprano algunas condiciones y talento para este deporte. Sin embargo, Chalmers ha sabido desarrollar su propio criterio y asumir con responsabilidad el camino que desea recorrer.

"Cuando tú de verdad quieres algo, cuando estás apasionado por algo, estás dispuesto a hacer lo que sea. Eso es lo que siento por el fútbol", expresó el joven delantero al hablar de su compromiso con esta profesión.

Su crecimiento encontró un escenario importante en la Selección Sub-17 de Panamá, donde comenzó a demostrar su capacidad goleadora. Uno de los momentos más especiales llegó con su participación en las eliminatorias, cuando debutó con un hat-trick en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Para su familia, verlo marcar goles y representar al país fue motivo de enorme orgullo, especialmente al comprobar que estaba haciendo realidad aquello que tanto le apasiona.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 representa otro capítulo fundamental en su joven carrera. Chalmers reconoce que alcanzar este objetivo ha sido producto del esfuerzo colectivo y no pierde la oportunidad de agradecer a sus compañeros, a quienes considera fundamentales en su desarrollo y en los logros del equipo.

También reconoce la influencia de personas que han contribuido a su formación futbolística, entre ellas Joel Solanilla, Francisco Portillo y Wes Torres, quienes han tenido un papel importante en su crecimiento.

"En verdad es un sueño hecho realidad. Todos nosotros hemos trabajado nueve o diez meses por este objetivo y nunca nos vamos a rendir", manifestó.

Para Chalmers, vestir la camiseta de Panamá representa mucho más que disputar un partido. Es asumir la responsabilidad de defender un escudo y representar a todo un país.

"De verdad que nada más con escuchar el himno, salir del camerino a la cancha, sabiendo que estoy representando a Panamá, es un orgullo para mí", expresó.

Thiago Chalmers comienza a escribir su propia historia en el fútbol panameño, con goles, sacrificio y la ilusión de seguir creciendo. Su recorrido apenas comienza, pero ya tiene una motivación clara: dejarlo todo cada vez que le corresponda defender los colores de Panamá.

Con información de David Peña.