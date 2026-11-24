La campaña busca recordar que la violencia no siempre se manifiesta de forma evidente y que reconocer, cuestionar y dejar de normalizar determinadas conductas también es parte de la prevención.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, TVN Media y Fundación Morgan unieron esfuerzos para impulsar la campaña “Es violencia, no lo normalices”, una iniciativa que busca orientar a los colaboradores y a la audiencia sobre cómo reconocer conductas violentas que muchas veces pasan inadvertidas o se consideran habituales en la sociedad.

A través de sus distintas plataformas, TVN contribuye a divulgar información útil e interactiva para ayudar a identificar las señales de violencia contra las mujeres y promover acciones para prevenirla y enfrentarla.

Marina Pérez, directora ejecutiva de Fundación Morgan, explicó que la campaña busca que las personas puedan reconocer situaciones de violencia que estén experimentando, especialmente las mujeres, pero también invita a los hombres a identificar si alguna mujer de su entorno atraviesa por estas situaciones.

Pérez destacó que existen acciones cotidianas que pueden contribuir a combatir este problema, como denunciar publicaciones violentas contra las mujeres en redes sociales, no reírse de chistes que las denigran e intervenir cuando se presencia una situación de acoso.

Por su parte, Luis Mouynes, gerente general de TVN Media, señaló que la cobertura periodística permite observar diariamente las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y que, como medio de comunicación, existe una responsabilidad de generar conciencia y promover cambios en la sociedad.

“No hay nada que justifique la violencia contra la mujer, absolutamente nada”, enfatizó Mouynes, al destacar la importancia de visibilizar el problema y motivar a la población a actuar en su contra.

La campaña busca recordar que la violencia no siempre se manifiesta de forma evidente y que reconocer, cuestionar y dejar de normalizar determinadas conductas también es parte de la prevención.