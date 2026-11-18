La generación 15 de Héroes por Panamá culminó el Diplomado en Servicio, Liderazgo y Transformación de la Sociedad, un espacio en el que pudieron revisar sus iniciativas, compartir desafíos y plantear cómo dar continuidad a sus proyectos.

Esta formación fue impulsada por TVN Media y la USMA da continuidad al reconocimiento de Héroes por Panamá con herramientas para sostener y ampliar el trabajo de estos jóvenes en sus comunidades.

Durante el diplomado, los participantes analizaron cómo lideran sus proyectos, los retos que enfrentan y las oportunidades para ampliar el alcance de sus iniciativas. La capacitación busca que el reconocimiento que reciben como Héroes por Panamá también se traduzca en herramientas prácticas para sostener su labor y generar mayor impacto social.

José Miguel Vargas, especialista en Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de TVN Media, destacó que el programa va más allá de visibilizar las causas de los jóvenes y apuesta por fortalecer sus capacidades de liderazgo. “Más allá de reconocer y visibilizar su causa a través de una gala, nosotros les brindamos las herramientas para que ellos puedan fortalecer su liderazgo y también puedan generar más impacto”, señaló.

Por su parte, Carlos Rodríguez, de la Fundación Deportes Cambia Vidas, valoró la formación como una oportunidad para profesionalizar sus iniciativas, mejorar la presentación de sus proyectos ante empresas y desarrollar propuestas con mayor alcance, capaces de atraer apoyo y beneficiar a más personas.

El diplomado forma parte de la continuidad del programa Héroes por Panamá, que reconoce a jóvenes comprometidos con sus comunidades y busca acompañarlos en el crecimiento de sus iniciativas sociales.