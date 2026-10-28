Pilar Gómez, de Fundación DiabetesLATAM, se convierte en Héroe por Panamá 2026

Fueron seis nominados quienes, a través de su loable labor, que realizan por medio de sus fundaciones, fueron escogidos para convertirse la noche de este miércoles en el Héroe por Panamá 2026 , proyecto de responsabilidad social insignia de TVN Media .

Pilar Gómez, de la Fundación DiabetesLATAM se consagró como Héroe por Panamá 2026, reconocimiento que fue entregado de manos del gerente general de TVN Media, Luis Mouynes, tras recibir la mayor cantidad de votos en la página tvn-2.com.

Gómez, al recibir el premio, dijo sentirse 'más panameña' y agradeció por el apoyo de las personas.

Ninguno va a pasar desapercibido, es como gasolina en el tanque y no descansaremos hasta tener a esos 4 mil y pico de panameños en nuestros programas".

Mouynes, por su parte, destacó que Héroes por Panamá es un programa que reconoce la labor, muchas veces invisible, de personas que hacen lo extraordinario por los demás sin pedir nada a cambio, pero también para contagiarnos a todos de ayudar, de ser solidarios y de dar sin recibir.

"A todos los héroes, gracias por lo que hacen y nos enseñan. Ya todos son ganadores, todos son y serán por siempre Héroes por Panamá", expresó.

Fueron seis nominados quienes, a través de su loable labor, que realizan por medio de sus fundaciones, fueron escogidos para convertirse la noche de este miércoles en el Héroe por Panamá 2026, proyecto de responsabilidad social insignia de TVN Media.

Poco a poco, cada una de estas misiones se fue conociendo:

Lianna Licona: Promover calles más seguras para todos

De la Fundación Mónica Licona, que trabaja para fomentar una movilidad más segura y promover el respeto entre conductores, ciclistas y peatones. La organización impulsa iniciativas de educación vial, entre ellas una biciescuela en la que niños y niñas aprenden a manejar bicicleta e incorporar conductas que contribuyen a reducir los riesgos en las calles. La formación busca que los menores también se conviertan en promotores de buenas prácticas dentro de sus familias, al fomentar el uso del cinturón de seguridad y evitar distracciones como el teléfono móvil al conducir.

Silvia Gálvez: convertir el dolor en una oportunidad para la niñez

La pérdida de su hijo llevó a Silvia Gálvez a impulsar una causa dedicada a la niñez de Colón. Como fundadora de la Fundación Daniel Chávez, convirtió su duelo en una iniciativa de apoyo que ofrece alimentación y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes.

Con el respaldo de su familia y mediante actividades comunitarias, como ventas de comida y bingos, ha logrado sostener el comedor y brindar a los menores un espacio donde, además de recibir alimentos, pueden encontrar apoyo y oportunidades para crecer.

Monique Amado: cumpleaños que se convierte en ayuda

A través de Cumple con Causa, Monique Amado propone una manera distinta de celebrar la vida: transformar los regalos de cumpleaños en donaciones para personas y organizaciones que necesitan apoyo.

La iniciativa ha realizado más de 1,000 campañas de cumpleaños y recaudado cerca de $600,000, recursos que han beneficiado a más de 70 organizaciones benéficas en Panamá. Los aportes contribuyen a cubrir necesidades como alimentos, medicamentos y atención de salud, demostrando cómo una celebración personal puede convertirse en una oportunidad para ayudar a otros.

Pilar Gómez: Educación y acompañamiento para vivir con diabetes

La Fundación DiabetesLATAM nació hace nueve años, después de que los dos hijos de Pilar Gómez fueran diagnosticados con diabetes y su llegada a Panamá le permitiera identificar la falta de información y de grupos de apoyo para las familias que enfrentan esta condición.

La organización trabaja en tres pilares: educación, apoyo emocional e incidencia pública. Con un equipo integrado principalmente por padres y pacientes, desarrolla 12 programas para acompañar a las personas con diabetes y sus familias.

Jhosuet Jiménez: un taxi al servicio de pacientes con cáncer

La experiencia de enfrentar el cáncer llevó a Jhosuet Jiménez a crear Tu Samaritano. Tras ser diagnosticado hace tres años, conoció las dificultades que atraviesan muchos pacientes para continuar sus tratamientos, entre ellas la falta de transporte y los gastos asociados con sus desplazamientos.

Después de cumplir dos años de su propia operación, decidió utilizar su taxi para trasladar gratuitamente a pacientes con cáncer hacia sus atenciones médicas. Así convirtió una experiencia personal en una iniciativa de apoyo para quienes también enfrentan la enfermedad y sus consecuencias económicas y emocionales.

Geraldine Petterson: Correr para abrir caminos a la inclusión

Al frente de la Fundación De Dos en Dos, Geraldine Petterson promueve la inclusión de atletas con discapacidad mediante carreras de fondo y la participación de guías voluntarios. Su iniciativa busca que las condiciones físicas no se conviertan en una barrera para practicar deporte, alcanzar metas y participar en espacios que tradicionalmente han ofrecido pocas oportunidades adaptadas.

En medio de la gala también se entregó un reconocimiento a Rogelio Chiari, paciente de ELA que, con su fundación Pasión por su Vivir, se ha convertido en un ejemplo de lucha y resiliencia. Esta es una organización sin fines de lucro dedicada a acompañar a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y a sus familias. La distinción fue entregada por María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media.