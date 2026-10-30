Héroes por Panamá: Empresas aliadas destacan el valor de fortalecer las causas sociales

Fundación Banco General, Más Móvil, Copa Airlines y Grupo H. Tzanetatos resaltan la importancia de acompañar a las organizaciones sociales, promover el voluntariado y sumar esfuerzos para construir un país más solidario.

Ciudad de Panamá, Panamá/El fortalecimiento de las organizaciones sociales, el compromiso con las comunidades y la colaboración entre el sector privado y la sociedad civil son parte de los aportes que las empresas aliadas destacan de Héroes por Panamá, el proyecto de responsabilidad social insignia de TVN Media que celebró su edición 2026.

Fundación Banco General, Más Móvil, Copa Airlines y Grupo H. Tzanetatos coincidieron en que respaldar esta iniciativa va más allá de reconocer a personas que trabajan por los demás: también implica dar visibilidad a sus causas, apoyar el crecimiento de sus organizaciones y contribuir a que su impacto llegue a más comunidades.

Los representantes de las cuatro empresas también destacaron la importancia de la solidaridad ante los desafíos que enfrentan las comunidades de Azuero, Veraguas y Coclé luego del terremoto del pasado 9 de octubre, una situación que ha puesto de relieve la necesidad de sumar esfuerzos para apoyar a las familias afectadas.

Las empresas destacan el impacto de Héroes por Panamá

Para Aminta Saldaña, directora ejecutiva de Fundación Banco General, el acompañamiento a Héroes por Panamá durante una década ha permitido conocer de cerca las historias de quienes decidieron actuar para transformar su entorno.

“Nos sentimos muy complacidos de participar como patrocinadores de Héroes por Panamá desde hace diez años, una iniciativa que nos permite conocer de cerca historias de personas que decidieron actuar para transformar una realidad”, expresó.

Saldaña señaló que esa vocación de servicio conecta con la labor de la fundación, que este año celebra 30 años de trabajo en Panamá.

“Héroes nos recuerdan que detrás de cada causa hay personas comprometidas y comunidades que necesitan oportunidades. Conocerlas, acompañarlas y dar visibilidad a su trabajo nos inspira a seguir sumando esfuerzos y a construir un Panamá más justo para todos”, añadió.

Desde Copa Airlines, Laura Plata, directora de experiencia del colaborador, destacó que la conexión entre personas y comunidades también forma parte del compromiso social de la compañía.

“En Copa Airlines creemos que conectar va mucho más allá de unir destinos. También significa unir personas, esfuerzos y oportunidades para contribuir al bienestar de nuestras comunidades”, manifestó.

Plata indicó que la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto requiere la participación de empresas, organizaciones y ciudadanos, y resaltó el papel de las iniciativas que acompañan a quienes conocen de cerca las necesidades de la población.

“Cada esfuerzo cuenta para que las familias puedan recuperar sus hogares, su tranquilidad y la esperanza de salir adelante”, sostuvo.

La representante de Copa Airlines también invitó a más empresas a sumarse a los esfuerzos de recuperación y a contribuir a la construcción de un Panamá más solidario.

Voluntariado y sostenibilidad como motores de cambio

Por su parte, Lorena Pinto Rosas, senior marketing leader de Más Móvil, destacó que el respaldo a Héroes por Panamá se relaciona con el propósito de la empresa y de la Fundación Más Móvil de conectar comunidades y generar cambios concretos.

“Nuestra responsabilidad social se fundamenta en cuatro pilares fundamentales: aprendizaje, acceso, medio ambiente y apoyo desastre”, explicó.

Pinto Rosas también señaló que en 2026 la empresa ha potenciado el voluntariado corporativo como una herramienta para impulsar la transformación social.

“Reconocemos además que el verdadero cambio viene de personas comprometidas con sus comunidades. En este 2026 potenciamos el voluntariado corporativo como motor de transformación social. Nuestros colaboradores y aliados se movilizan para construir un Panamá más conectado, resiliente y sostenible”, afirmó.

En tanto, Virginia Matos, CEO de Grupo H. Tzanetatos, resaltó que el crecimiento empresarial debe estar acompañado de acciones que contribuyan al bienestar de las personas y al desarrollo nacional.

“Las empresas somos partes de la sociedad y tenemos mucho que aportar a su desarrollo. Las organizaciones sociales conocen de cerca las necesidades de sus comunidades. Desde el sector privado podemos sumar recursos, conocimientos y alianzas para fortalecer su trabajo”, expresó.

Matos también destacó la importancia de combinar el reconocimiento público con el acompañamiento a las organizaciones para que puedan sostener sus iniciativas y ampliar su alcance.

“El reconocimiento da visibilidad a sus causas y el acompañamiento les ayuda a sostenerlas y llegar a más personas. Esa combinación hace especialmente valioso a Héroes por Panamá”, manifestó.

La representante de Grupo H. Tzanetatos añadió que el terremoto recuerda la importancia de cultivar el espíritu de servicio más allá de situaciones extraordinarias.

“A otras empresas les diríamos que se sumen, que conozcan estas historias y descubran dónde pueden aportar. Construir un mejor Panamá es una tarea compartida”, concluyó.

Pilar Gómez, ganadora de Héroes por Panamá 2026

La edición 2026 de Héroes por Panamá concluyó la noche del miércoles 28 de octubre con el reconocimiento a Pilar Gómez, de la Fundación DiabetesLATAM, como ganadora.

Su organización trabaja en educación, apoyo emocional e incidencia pública para acompañar a personas con diabetes y a sus familias, mediante programas que buscan responder a las necesidades de quienes viven con esta condición.

Junto a Gómez, otros cinco nominados presentaron iniciativas dirigidas a atender distintas necesidades sociales: Lianna Licona, de la Fundación Mónica Licona, que promueve la seguridad vial; Silvia Gálvez, de la Fundación Daniel Chávez, que brinda alimentación y acompañamiento a niños y adolescentes; Monique Amado, creadora de Cumple con Causa, que convierte cumpleaños en campañas de donación; Jhosuet Jiménez, de Tu Samaritano, que transporta gratuitamente a pacientes con cáncer, y Geraldine Petterson, de la Fundación De Dos en Dos, que promueve la inclusión de atletas con discapacidad.

A través de sus historias, Héroes por Panamá busca visibilizar las iniciativas que contribuyen al bienestar colectivo y destacar la importancia de sumar esfuerzos para que estas organizaciones continúen desarrollando su labor en el país.

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