Fundación Latidos busca que niños con cardiopatías accedan a cirugías en Panamá

Elys Onodera advirtió que hay niños cuyas cirugías quedan pendientes mientras sus familias buscan ayuda para costear la atención en el extranjero.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lograr que los niños con cardiopatías congénitas puedan recibir sus cirugías en Panamá, sin que sus familias tengan que emprender colectas para viajar al extranjero, es uno de los principales objetivos de Fundación Latidos, explicó su presidenta, Elys Onodera.

“Nosotros tenemos una visión muy amplia, que es lograr que Panamá pueda hacerse cargo de las cirugías de estos niños”, manifestó a TVN Noticias.

Onodera señaló que la búsqueda de recursos representa una carrera contra el tiempo para las familias que necesitan una intervención urgente. Advirtió que, detrás de los casos de recaudación que se conocen públicamente, existen otros niños que no consiguen acceder a estas ayudas.

“Sus cirugías quedan pendientes y pueden fallecer antes de cumplir su primer año de vida”, expresó sobre los pacientes que quedan rezagados.

La presidenta de la fundación sostuvo que la atención en el país permitiría que los niños permanezcan cerca de sus redes de apoyo y evitaría que las madres tengan que trasladarse solas con sus bebés a lugares que no conocen.

Nosotros creemos que Panamá tiene la capacidad para enfrentar la salud de estos niños”, dijo.

Además de promover el acceso oportuno a las cirugías, Fundación Latidos brinda acompañamiento emocional y orientación a las familias durante los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas.

Onodera explicó que estos procesos generan un fuerte impacto en los hogares, por lo que la organización también ayuda a los beneficiarios a acceder a programas de asistencia.

De los pasillos de los hospitales a la Clínica Latidos

A 12 años de su nominación a Héroes por Panamá, Onodera destacó que la organización ha ampliado sus servicios y cuenta con la Casita Latidos, un espacio para recibir y atender a sus beneficiarios.

“Hemos logrado pasar del anonimato, que trabajábamos en los pasillos de los hospitales, ahora a tener una casita Latidos”, relató.

Como parte de ese crecimiento, la fundación también cuenta con la Clínica Latidos, donde se realizan ecocardiogramas y electrocardiogramas. El equipo se utiliza, además, en giras a comunidades vulnerables y de difícil acceso en el interior del país.

Según explicó, estas jornadas han permitido identificar casos de personas que desconocían que podían tener una cardiopatía y acercarlas a los programas nacionales de atención.

Onodera reconoció el acompañamiento de TVN Media y Héroes por Panamá, que, según dijo, ha contribuido a dar mayor visibilidad a la organización, recibir más ayuda y fortalecer sus programas.

Una ley y nuevas alianzas

Entre los principales logros, mencionó el impulso a la Ley 77 de 2019, que creó el Programa Nacional Permanente de Prevención, Diagnóstico y Atención Integral Oportuna para los Pacientes con Cardiopatías Congénitas.

También informó que, en abril de este año, Fundación Latidos se incorporó a Global ARCH, una red internacional de organizaciones de pacientes y familias vinculadas a las cardiopatías congénitas.

La organización mantiene entre sus prioridades sensibilizar a la población sobre los retos que enfrentan estos niños y sus familias, ampliar el diagnóstico y promover que la atención llegue a tiempo.