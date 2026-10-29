Héroes por Panamá 2026: Pilar Gómez impulsará leyes para mejorar el acceso a seguros y al tratamiento de la diabetes

Pilar Gómez reiteró así su compromiso de continuar trabajando por las personas con diabetes y promover cambios que faciliten el acceso al diagnóstico, los medicamentos y una mejor calidad de vida.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ganadora de Héroes por Panamá 2026, Pilar Gómez, de Diabetes Latam, anunció que continuará impulsando iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, entre ellas propuestas de leyes relacionadas con el acceso a seguros de vida, el diagnóstico temprano y el tratamiento de esta enfermedad.

Gómez explicó que desde la organización trabajan para que las necesidades de los pacientes no recaigan únicamente en las familias, sino que se conviertan en un compromiso de país.

La activista detalló que actualmente tienen dos propuestas en la Asamblea Nacional que esperan que puedan avanzar. Una busca que las personas con diabetes tipo 1 puedan acceder a seguros de vida, ya que, según explicó, actualmente enfrentan dificultades para obtenerlos, lo que también limita sus posibilidades de acceder a créditos bancarios. "Hay una discriminación ahí que queremos remover", puntualizó.

Y la otra propuesta tiene el objetivo de contribuir al diagnóstico temprano y al tratamiento de la diabetes.

Gómez señaló que este jueves participaría en una reunión del comité de activismo de la organización, desde donde buscan impulsar acciones que tengan un alcance nacional.

El costo de vivir con diabetes

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias es el costo de los medicamentos y de una alimentación saludable.

Gómez explicó que, en un estudio sobre gastos de bolsillo realizado desde 2022, las familias encuestadas destinan entre el 36% y el 81% de sus ingresos familiares únicamente a la compra de medicamentos para la diabetes tipo 1.

La representante de Diabetes Latam advirtió que, al sumar estos gastos al costo de mantener una alimentación adecuada, la carga económica puede ser considerable para los hogares.

“Esto no tiene por qué recaer solo en una persona o en una familia”, cuestionó Gómez, al señalar la necesidad de que el sistema de salud y el acceso asequible a alimentos saludables formen parte de una respuesta conjunta.

Como parte de las próximas actividades, Gómez anunció que la siguiente semana viajará a Brasil para participar en un congreso, donde presentará dos casos de trabajos desarrollados en Panamá.

La activista destacó la importancia de compartir estas experiencias para que puedan replicarse en otros lugares.

“Somos un país chiquito, pero lo que hacemos se debe replicar y dimensionar porque hay cosas maravillosas que están pasando acá”, expresó.

Tras recibir el reconocimiento de Héroes por Panamá 2026, Gómez aseguró sentirse feliz y motivada, pero también consciente de la responsabilidad que implica esta distinción.

Indicó que el reconocimiento y el contacto con otros homenajeados representan un impulso para continuar con el trabajo que desarrolla Diabetes Latam.

Al dirigirse a sus compañeros, agradeció a las personas que respaldaron sus iniciativas desde sus inicios y recordó que detrás de cada líder hay equipos que contribuyen a sostener los proyectos. La activista reiteró así su compromiso de continuar trabajando por las personas con diabetes y promover cambios que faciliten el acceso al diagnóstico, los medicamentos y una mejor calidad de vida.