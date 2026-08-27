Transformar el diagnóstico en esperanza: La cruzada de Pilar Gómez y Fundación Diabetes LATAM

La trayectoria de la organización ha estado marcada por la capacidad de transformar los momentos difíciles en puentes de esperanza. Uno de los episodios más determinantes ocurrió cuando Pilar logró conseguir la donación de insumos de alto costo a través de la ONG australiana Life for a Child.

Ciudad de Panamá, Panamá/El diagnóstico de una enfermedad crónica en un hijo es un momento de quiebre para cualquier familia. Para Pilar Gómez, ese punto de inflexión ocurrió cuando su hija menor, Hanna, tenía apenas siete años y vivían en Londres. A pesar de contar con antecedentes familiares de diabetes, la noticia de que Hanna padecía diabetes tipo 1 fue un golpe inesperado y desconcertante. Sin embargo, lo que comenzó como un proceso personal de asimilación terminó convirtiéndose en el motor de una transformación colectiva en Panamá, razón por la cual Pilar ha sido nominada a Héroes por Panamá 2026.

De una búsqueda personal a una red de apoyo

Hace nueve años, la familia de Pilar se trasladó a Panamá. En ese momento, Hanna era la única de sus hijos con el diagnóstico. Al asistir a la primera consulta con la endocrinopediatra, Pilar buscó respuestas cotidianas: ¿dónde estaban los grupos de apoyo para padres?, ¿dónde se organizaban los campamentos de diabetes para que los niños aprendieran a inyectarse, cuidarse y comprender que no estaban solos? La respuesta médica fue tajante: aquí no hay mucho, pero hay todo por hacer.

Motivada por esa necesidad, Pilar solicitó los contactos de otras madres en situaciones similares. Lo que inició como un pequeño grupo de contención fue creciendo y estructurándose progresivamente, hasta que hace siete años se constituyeron formalmente como la Fundación Diabetes LATAM.

Crear vida frente a la adversidad

Uno de los hitos más emblemáticos de la fundación surgió tras un momento de profunda frustración. Pilar gestionó una alianza con la ONG australiana Life for a Child para recibir donaciones de insumos de alto costo. Sin embargo, un hospital público en Panamá declinó recibir la donación. Tras salir de aquella reunión abatida, Pilar solicitó una oportunidad al donante internacional para diseñar un programa propio desde la fundación.

Así nació Vida para la Diabetes. El proyecto comenzó hace cuatro años atendiendo a 30 niños; hoy en día beneficia a más de 400 personas. Tres veces al año, la fundación reúne a estas familias para ofrecerles un seguimiento integral que incluye evaluaciones médicas, asesoría nutricional, educación y apoyo emocional. Al finalizar cada jornada, se les entregan insumos e insulinas vitales para garantizar su salud hasta el siguiente encuentro.

Un llamado a la empatía y la concienciación

Sostener esta labor implica un esfuerzo constante. La fundación cuenta con una red de casi 200 voluntarios en su mayoría padres o jóvenes con diabetes tipo 1, que donan su tiempo, enfrentando el reto de mantener el compromiso económico y operativo de la organización a largo plazo.

Pilar enfatiza la importancia de educar a la sociedad sobre las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Mientras que la segunda suele asociarse a adultos mayores, la tipo 1 es una condición autoinmune que afecta a niños y jóvenes, y que no diagnosticada a tiempo puede resultar mortal. Reconocer síntomas clave como el cansancio extremo, la sed excesiva, el aumento de apetito y la frecuencia urinaria puede salvar vidas.

Apoyar a Fundación Diabetes LATAM va más allá de las donaciones económicas; implica replicar información preventiva, visibilizar la causa y construir una comunidad informada. La historia de Pilar Gómez nos recuerda que el dolor transformado en acción es capaz de construir refugios donde cientos de familias encuentran acompañamiento, insumos y la certeza de que no están solas.