¿Quiénes son los Héroes por Panamá 2026? Conoce las seis causas que están dejando huella

Las seis historias representan el espíritu de Héroes por Panamá: personas comunes que decidieron convertir una necesidad de su entorno en una causa capaz de generar cambios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Héroes por Panamá, el programa insignia de responsabilidad social de TVN Media, presenta a los seis nuevos protagonistas de su edición 2026: ciudadanos que, desde diferentes ámbitos, trabajan para transformar realidades y generar oportunidades en sus comunidades.

Durante 16 años, Héroes por Panamá ha visibilizado, capacitado y fortalecido a más de 130 organizaciones, potenciando el alcance de sus iniciativas y contribuyendo a mejorar la vida de más de 1.2 millones de personas en todo el país.

Este año, las seis nuevas causas ya generan un impacto en más de 25 mil personas y reflejan distintas necesidades de la sociedad panameña.

Los nuevos héroes trabajan con pacientes con cáncer, niños en situación de vulnerabilidad, educación vial, personas que viven con diabetes tipo 1 y personas con discapacidad, además de una iniciativa que convierte las celebraciones de cumpleaños en una oportunidad para recaudar recursos destinados a quienes más lo necesitan.

Estos son los Héroes por Panamá 2026

Geraldine Petterson – Fundación 2 en 2

Corre junto a atletas con discapacidad visual para que nadie llegue solo a la meta.

Jhosuet Jiménez – Tu Samaritano

Auxilia a quien se queda varado en la carretera, a cualquier hora.

Monique Amado – Cumple con Causa

Convierte cumpleaños en campañas solidarias para niños que lo necesitan.

Pilar Gómez – Fundación Diabetes LATAM

Educa y acompaña a pacientes con diabetes para que la enfermedad no defina su vida.

Silvia Gálvez de Chávez – Fundación Daniel Chávez

Abre puertas de superación, cultura y valores a niños y jóvenes de su comunidad.

Liana Licona – Fundación Mónica Licona

Lidera una fundación que acompaña a familias en sus momentos más difíciles.

Las seis historias representan el espíritu de Héroes por Panamá: personas comunes que decidieron convertir una necesidad de su entorno en una causa capaz de generar cambios.

A través de visibilidad, capacitación y acompañamiento, el programa busca que estas iniciativas puedan fortalecer su gestión, ampliar su alcance y convertirse en proyectos sostenibles que continúen impactando a las comunidades.

En su edición 2026, Héroes por Panamá vuelve a poner en el centro a quienes trabajan silenciosamente por otros y demuestra que una acción individual puede convertirse en una causa colectiva capaz de transformar miles de vidas.

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