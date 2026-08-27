Héroes por Panamá fortalece la gestión de sus participantes con capacitación financiera

Los participantes recibieron capacitación sobre normas internacionales de contabilidad, como parte del proceso de formación para fortalecer la gestión y sostenibilidad de sus proyectos sociales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El programa Héroes por Panamá 2026 continúa avanzando con la preparación de sus participantes. Este jueves 27 de agosto se realizó el primer taller de formación, enfocado en las Normas Internacionales de Contabilidad para Entidades Sin Fines de Lucro.

La capacitación busca brindar a los participantes herramientas que les permitan fortalecer la administración de sus organizaciones y proyectos, promoviendo una gestión más transparente, organizada y sostenible.

Vanessa De La Torre, de Baker Tilly Panamá, explicó que estas normas buscan establecer un lenguaje común entre las organizaciones sin fines de lucro a nivel internacional.

“La norma lo que busca es hablar un solo lenguaje entre las organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial”, señaló.

Según De La Torre, contar con información financiera clara y transparente permitirá a estas organizaciones demostrar cómo reciben y administran sus fondos, lo que puede facilitar el acceso a recursos y generar mayor confianza entre posibles financiadores.

Profesionalizar las causas sociales

Para Héroes por Panamá, el proceso de formación representa un componente fundamental para que las iniciativas impulsadas por sus participantes puedan mantenerse y crecer en el tiempo.

María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, destacó que el acompañamiento busca ir más allá de reconocer las causas que impulsan a los participantes.

“Esto es parte de nuestro compromiso de seguir ayudándolos a profesionalizar su gestión”, afirmó.

Guillén señaló que la pasión con la que nacen estos proyectos es fundamental, pero requiere complementarse con estructura y formación para garantizar su permanencia.

“Creemos firmemente que esa pasión inicial con la que inician sus proyectos es importante, pero lo que lo va a hacer perdurable es la estructura, la formación”, agregó.

Héroes por Panamá se ha consolidado como un proyecto que busca visibilizar y respaldar a personas que, desde sus comunidades, desarrollan iniciativas con impacto social.

Año tras año, el programa muestra cómo ciudadanos comunes pueden convertirse en protagonistas de causas extraordinarias, trabajando para generar cambios positivos en diferentes sectores de la sociedad panameña.

Con este primer taller, los participantes de la edición 2026 comienzan un proceso de preparación que busca fortalecer sus conocimientos y capacidades para que sus proyectos no solo puedan crecer, sino también mantenerse y continuar generando beneficios para sus comunidades.

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