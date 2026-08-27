TVN Media comparte su experiencia de transformación digital en cumbre WISS LATAM

El proceso de digitalización también ha obligado a los medios tradicionales a ampliar sus capacidades y desarrollar contenidos pensados para diferentes plataformas, de acuerdo con los hábitos y preferencias de las audiencias.

Ciudad de Panamá, Panamá/La transformación que ha experimentado la industria de los medios de comunicación fue uno de los temas abordados este jueves 27 de agosto durante WISS LATAM, cumbre internacional que reúne en Panamá a mujeres líderes, empresarias y especialistas de distintos países de América Latina.

Como parte de la jornada, Alexandra Ciniglio, directora de Contenido y Mercadeo de TVN Media, participó en el conversatorio “Qué hace innovadora a una gran corporación”, donde compartió la experiencia de la empresa frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumo de contenidos.

Durante su intervención, Ciniglio explicó cómo TVN Media pasó de operar como una empresa centrada en dos canales de televisión a convertirse en un generador de contenidos multimedia, con presencia en diferentes plataformas y una relación más directa con sus audiencias.

Destacó que la transformación no se limita a incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino que implica reinventar el modelo de negocio, adaptarse a las nuevas tendencias y preparar al talento humano para responder a las exigencias de una industria en constante evolución.

El proceso de digitalización también ha obligado a los medios tradicionales a ampliar sus capacidades y desarrollar contenidos pensados para diferentes plataformas, de acuerdo con los hábitos y preferencias de las audiencias.

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Innovación más allá de la tecnología

El panel permitió analizar cómo las grandes corporaciones pueden mantenerse competitivas en un entorno marcado por los avances tecnológicos y los cambios en el comportamiento de los consumidores.

En el caso de los medios, la innovación implica entender que las audiencias ya no dependen exclusivamente de la televisión para informarse y entretenerse, sino que interactúan con contenidos a través de múltiples plataformas digitales.

Por ello, Ciniglio destacó la importancia de la capacitación y de preparar a los equipos para asumir las nuevas dinámicas de la industria.

La participación de TVN Media se enmarca en una cumbre que busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre mujeres que lideran empresas y proyectos en América Latina.

Un espacio para el liderazgo femenino

WISS LATAM reúne a mujeres líderes, empresarias y especialistas provenientes de más de 12 países, con una agenda enfocada en liderazgo femenino, innovación y sostenibilidad.

Durante la jornada también se desarrolla una ceremonia de premiación para reconocer a mujeres destacadas por su liderazgo y trayectoria empresarial.

Con encuentros como este, WISS LATAM busca consolidarse como un espacio de conexión para el sector empresarial, promoviendo el intercambio de ideas y la creación de nuevas oportunidades de colaboración en la región.