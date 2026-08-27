Sherina Latorraca, hija de magistrada presidenta del TACP renuncia en medio de investigaciones de la Antai

La renuncia al cargo en la DGCP no pone fin a la investigación de la Antai, que continúa su curso para determinar si existió alguna irregularidad relacionada con su contratación.

Panamá/La abogada Sherina Latorraca Santamaría renunció la dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República.

La salida de Latorraca se produce en medio de los cuestionamientos generados por su nombramiento, y la existencia de conflicto de intereses por la relación laboral de quien es su madre, Zaira Santamaría Latorraca, magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP).

El caso salió a la luz el pasado lunes 24 de agosto, durante la sustentación ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional del presupuesto del Tribunal para el próximo año, estimado en $2.6 millones.

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Durante su intervención, Santamaría Latorraca reconoció que su hija ocupaba la dirección de Asesoría Jurídica de la DGCP, pero negó que esta situación representara un conflicto de interés.

La magistrada sostuvo que su hija no participa en la toma de decisiones de la DGCP y que no tiene firma, debido a que su función consiste en emitir conceptos jurídicos que posteriormente son remitidos al director de la entidad para su decisión y firma.

Santamaría Latorraca también afirmó ante los diputados que, antes de que su hija aceptara el cargo, realizó consultas ante la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para determinar si existía alguna incompatibilidad.

Sin embargo, la Antai desmintió posteriormente haber recibido alguna consulta, documentación o comunicación de parte de la magistrada relacionada con el nombramiento de Latorraca.

A raíz de esta situación, la Antai abrió de oficio una investigación contra la entonces directora de Asesoría Jurídica de la DGCP para determinar si existía un posible conflicto de intereses. La entidad notificó formalmente a Latorraca sobre el inicio de la investigación y le otorgó la oportunidad de presentar sus consideraciones y los elementos que estime pertinentes.

La renuncia al cargo en la DGCP no pone fin a la investigación de la Antai, que continúa su curso para determinar si existió alguna irregularidad relacionada con su contratación.

Latorraca había asumido la Dirección de Asesoría Jurídica de la DGCP en abril de 2026, mientras su madre preside el Tribunal que forma parte del mismo sistema de contrataciones públicas y que tiene entre sus funciones resolver controversias y recursos relacionados con decisiones adoptadas en los procesos de contratación estatal.