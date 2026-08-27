José Raúl Mulino defiende traslados a Coiba y afirma que quienes están allí tienen relación con el narcotráfico

El presidente aseguró que el traslado de cabecillas de pandillas y personas vinculadas al narcotráfico busca aislarlos y evitar que continúen dirigiendo actividades criminales desde las cárceles.

Tortí, Chepo/El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió este jueves los traslados de privados de libertad a la isla de Coiba y aseguró que las personas enviadas a ese centro penitenciario tienen relación directa con actividades vinculadas al narcotráfico.

Las declaraciones se dieron durante el Consejo de Gabinete Extraordinario que se desarrolló en Tortí, donde el mandatario abordó la situación de seguridad en Darién, el narcotráfico y la criminalidad que afecta al país.

Mulino sostuvo que parte de la violencia registrada actualmente en Panamá está relacionada con disputas entre grupos criminales por territorios, mercancía y los llamados “tumbes”, además de pugnas por el control de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico”, afirmó el mandatario, al explicar la política de aislamiento de personas consideradas líderes de pandillas y controladores de negocios ilícitos.

Según Mulino, la medida busca impedir que estos privados de libertad continúen utilizando teléfonos celulares y señales de comunicación desde los centros penitenciarios para dirigir, planificar y organizar actividades criminales.

“Seguiremos llevando a Coiba a todo el que sea un problema en materia de narcotráfico”, agregó.

Las declaraciones del presidente se producen pocos días después del traslado del exalcalde de Colón, Carlos Lee, a la base naval Teniente Nelson Tenas, ubicada en isla Coiba.

Lee, quien permanece bajo detención provisional mientras enfrenta una investigación por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado, fue trasladado junto al representante de Barrio Norte, Javier Lynch Hurtado, y su tesorero, Orlando Moisés Salazar.

El traslado fue ordenado mediante la Resolución N.° 7402, firmada el 24 de agosto por el director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh. El documento establece que la medida fue adoptada “por motivos de seguridad” y señala que está alineada con los derechos humanos y la rehabilitación.

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Sin embargo, la defensa de Lee cuestionó la decisión. Su abogado, Marcos Valdés, manifestó que no fue informado previamente sobre el traslado y que conoció la situación a través de familiares de su cliente.

La defensa anunció además que presentará un recurso de apelación ante la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Mulino también advierte sobre la frontera

Durante su intervención, el presidente también expresó preocupación por la situación de seguridad en la frontera entre Panamá y Colombia, particularmente ante la presencia de grupos armados y estructuras criminales del lado colombiano.

Mulino señaló que el Gobierno ha ordenado incrementar el patrullaje en sectores de Darién cercanos a la frontera, con especial atención en áreas como Guayabo, Cocalito y Jaqué.

Advirtió sobre la presencia del Clan del Golfo y grupos guerrilleros en territorio colombiano y la posibilidad de que estas estructuras intenten cruzar hacia Panamá para continuar sus actividades delictivas.

El mandatario también vinculó la minería ilegal con otras actividades criminales y con mecanismos de lavado de dinero mediante la comercialización del oro.

A su juicio, Panamá debe actuar mientras esta actividad todavía puede ser controlada, para evitar que alcance las dimensiones que presenta en algunas zonas de Colombia.

Mulino apuesta por reducción de cultivos de coca en Colombia

Otro de los temas abordados por el mandatario fue la producción de cocaína en Colombia. Mulino manifestó que espera que las medidas anunciadas por el Gobierno colombiano para reducir los cultivos de coca tengan un impacto directo sobre el narcotráfico que llega a Panamá.

“En el momento en que eso suceda y se cumpla la agenda del presidente de la República, se fumigue y se extinga en gran parte esa sobreproducción de cocaína (...) Panamá tomará un respiro”, afirmó.

Mulino sostuvo que la reducción de la oferta de cocaína podría disminuir también la presión que actualmente ejercen las organizaciones criminales sobre Panamá y, con ello, contribuir a reducir los hechos violentos asociados al narcotráfico.

Con información de María De Gracia