Panamá y OIM evalúan trasladar de Costa Rica a Panamá una oficina de coordinación migratoria

También se planteó la necesidad de gestionar apoyo internacional para los panameños que regresan al país después de permanecer durante décadas en Estados Unidos, especialmente aquellos que no tienen un hogar o familiares que puedan recibirlos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) abordaron la posibilidad de trasladar de Costa Rica a la capital panameña la Secretaría del Proceso de Quito, una instancia que coordina esfuerzos entre países de la región para atender los desafíos migratorios.

El tema fue tratado durante una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos Hoyos, y el jefe de Gabinete de la OIM, Mohammed Abdiker.

Según lo expuesto, el traslado permitiría consolidar las operaciones de esta instancia en Panamá y contaría con el respaldo de la organización internacional.

También se planteó la necesidad de gestionar apoyo internacional para los panameños que regresan al país después de permanecer durante décadas en Estados Unidos, especialmente aquellos que no tienen un hogar o familiares que puedan recibirlos.

Hoyos explicó que Panamá no está incluido en un programa financiado por Estados Unidos y la OIM destinado al retorno voluntario a los países de origen. Por ello, se abordó la posibilidad de solicitar mecanismos de asistencia para facilitar el regreso y la atención de estos ciudadanos.

Otro de los temas fue la reducción del flujo migratorio irregular que atravesaba Panamá en dirección hacia Estados Unidos. De acuerdo con los datos presentados durante la reunión, el país pasó de registrar más de 500,000 migrantes en 2023 a unos 300,000 en 2024 y alrededor de 3,000 en 2025.

El canciller encargado señaló que esta disminución se ha gestionado procurando mantener un equilibrio entre las medidas de seguridad y el respeto a los derechos humanos. También se destacó el intercambio de experiencias derivado de la respuesta panameña a los movimientos migratorios en la región.

Por su parte, Abdiker expresó la disposición de la OIM de continuar colaborando con Panamá para fortalecer la gestión migratoria y la movilidad laboral. Además, manifestó interés en apoyar los acuerdos que el país ha suscrito con otras naciones y facilitar mecanismos de cooperación.

En la reunión se extendió una invitación a Panamá para participar en diciembre en la conmemoración del aniversario 75 de la OIM en Ginebra, donde se prevé un encuentro con los Estados miembros de América Latina y el Caribe para abordar asuntos migratorios.