Canal de Panamá: Carnival Miracle inaugura temporada de cruceros 2026-2027; se contemplan más de 220 tránsitos 

El inicio de la temporada reafirma el atractivo del Canal de Panamá como una ruta estratégica para la industria de cruceros, al conectar importantes mercados turísticos de Norteamérica, el Caribe y la costa del Pacífico.

Ciudad de Panamá/Con el tránsito del Carnival Miracle por las esclusas de Miraflores, este miércoles inició oficialmente la temporada de cruceros 2026-2027 del Canal de Panamá, que contempla más de 220 tránsitos durante este periodo.

El crucero realizó su paso en dirección norte, del Pacífico hacia el Atlántico, como parte de una travesía de reposicionamiento de 16 días, luego de zarpar desde Seattle, Washington.

El inicio de la temporada reafirma el atractivo del Canal de Panamá como una ruta estratégica para la industria de cruceros, al conectar importantes mercados turísticos de Norteamérica, el Caribe y la costa del Pacífico.

De acuerdo con Albano G. Aguilar, especialista en Análisis de Mercado y Pronósticos de la Oficina de Asuntos Corporativos, las proyecciones apuntan a un comportamiento favorable de los tránsitos de cruceros durante el año fiscal 2027.

Esta expectativa está relacionada con el crecimiento sostenido de la industria, el aumento de la demanda mundial de pasajeros y el optimismo de las principales líneas navieras respecto a sus operaciones futuras.

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Para 2027 se proyecta un crecimiento de 5% en la demanda mundial de pasajeros, mientras que la flota internacional de cruceros aumentaría en 16 embarcaciones, para alcanzar un total de 490 buques.

Durante la nueva temporada, compañías como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises mantendrán itinerarios que incluyen tránsitos completos y parciales por la vía interoceánica.

También se espera el paso de embarcaciones de menor tamaño, entre ellas Le Bellot, Star Legend, National Geographic Quest y Wind Star.

La temporada 2026-2027 también tendrá como novedad el primer tránsito por el Canal de Panamá de cinco cruceros: L’Austral, Le Lapérouse, Seven Seas Prestige, Spirit of Adventure y Explora III.

A estos se sumarán 39 tránsitos de buques neopanamax, entre ellos tres de los cruceros de mayor dimensión previstos para la temporada, con 177,882 toneladas cada uno: Star Princess, Norwegian Bliss y Norwegian Joy.

Con estas proyecciones, el Canal de Panamá anticipa una temporada de cruceros con una amplia variedad de embarcaciones y rutas, en momentos en que la industria continúa expandiendo su capacidad y oferta para los viajeros.