Canal de Panamá incorpora esclusas Panamax a su programa de cupos a largo plazo

*La competencia para la asignación de cupos LoTSA Neopanamax se realizará el 17 de noviembre de 2026. *El nuevo programa piloto LoTSA Panamax está programado para el 24 de noviembre de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá anunció una nueva fase de su programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA), que permitirá a los clientes asegurar con anticipación espacios de tránsito durante la temporada seca, correspondiente al período del 3 de enero al 3 de abril de 2027.

La principal novedad de esta fase es que, además de continuar con el programa en las esclusas Neopanamax, el Canal incorporará por primera vez un programa piloto LoTSA para las esclusas Panamax.

La competencia para la asignación de cupos LoTSA Neopanamax se realizará el 17 de noviembre de 2026, mientras que la del nuevo programa piloto LoTSA Panamax está programada para el 24 de noviembre de 2026.

El programa busca ofrecer a las navieras mayor previsibilidad para planificar sus operaciones y asegurar con anticipación espacios de tránsito, lo que permitirá mejorar la programación de itinerarios y la planificación de sus cadenas logísticas.

Para el período anunciado, LoTSA Neopanamax contará con 36 paquetes, que en conjunto representan 270 cupos de tránsito: 165 en dirección norte y 105 en dirección sur. La oferta equivale a tres cupos diarios, distribuidos a través de diferentes paquetes.

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En el caso del nuevo programa piloto LoTSA Panamax, se ofrecerán 51 paquetes, para un total de 288 cupos, de los cuales 147 corresponden a tránsitos en dirección norte y 141 en dirección sur. La oferta también representa tres cupos diarios durante el período de vigencia y contará con un solo nivel de flexibilidad.

Ambos programas serán ofrecidos mediante competencias de sobre cerrado. Para el piloto Panamax se mantendrán el mecanismo de adjudicación, los criterios de selección y las reglas de desempate utilizados actualmente en LoTSA Neopanamax.

El Canal indicó que el resto de la capacidad disponible continuará ofreciéndose mediante el Sistema de Reservaciones ordinario y las subastas, como ocurre actualmente.

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La implementación de estos programas se produce en un contexto en el que el Canal mantiene medidas para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones ante las condiciones climáticas que afectan la disponibilidad de agua.

A través de LoTSA, los usuarios podrán asegurar con mayor anticipación sus cupos de tránsito y contar con mayor certeza para la planificación de sus itinerarios, mientras el Canal busca mantener la eficiencia y confiabilidad del servicio para el comercio marítimo internacional.