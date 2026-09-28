Canal de Panamá aumentará a 33 los tránsitos diarios a partir del 15 de octubre

A partir del próximo 15 de octubre aumentará a 10 tránsitos diarios por las esclusas Neopanamax, para un total de 33 cupos. Además, se autoriza un calado máximo de 14.94 metros (49 pies).

El canal de Panamá aumentará a 10 el número de tránsitos diarios por las esclusas Neopanamax, para alcanzar un total de 33 cupos diarios, a partir del 15 de octubre de 2026.

La medida fue anunciada mediante un Aviso a las Navieras y responde a las condiciones actuales y proyectadas del lago Gatún. Además del aumento en los tránsitos, el Canal informó que, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax será de 14.94 metros (49.0 pies).

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Según la información divulgada, la decisión toma en cuenta el efecto de las precipitaciones cercanas al promedio en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, así como la efectividad de las medidas de ahorro de agua implementadas en las esclusas.

Actualmente el número de tránsito diario a través de las exclusas neopanamax es de 9 buques.

Pese a las condiciones que permiten ampliar los tránsitos y el calado autorizado, el déficit hídrico en la Cuenca del Canal continúa. Ante esta situación, el Canal recordó que el Sistema de Reserva de Tránsitos (Booking System) continúa siendo la única vía para garantizar una fecha de tránsito.

La vía interoceánica indicó que mantendrá el monitoreo de las condiciones hídricas y de los niveles de precipitación para determinar si es necesario realizar nuevos ajustes.