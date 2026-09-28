'Indian Music', el nuevo ganador de la triple corona en la hípica panameña apunta hacia el Clásico del Caribe

El ejemplar tresañero entró en la historia al ganar las tres gemas del hipismo nacional este año y convertirse en uno de los abanderados de Panamá para el magno evento regional.

Panamá/La hípica en Panamá está llena de momentos históricos, protagonizados principalmente por ejemplares, jinetes y preparadores cuyos nombres quedan grabados en las memorias de sus seguidores. Uno de esos fue estelarizado por 'Indian Music' que entró en un grupo selecto de 17 equinos que, en los últimos 62 años, han ganado los tres clásicos que componen la triple corona nacional.

La hazaña la completó este domingo 27 de septiembre, en el Hipódromo Presidente Remón, cuando se llevó el primer lugar del Clásico Carlos Eleta Almarán, Fernando Eleta Almarán, Raquel Eleta y Graciela Q. de Chapman, la última de las tres gemas de la codiciada corona, con un desempeño sólido que le vislumbra como uno de los abanderados de Panamá en el Clásico Internacional del Caribe de 2026.

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La gesta de la triple corona

El cámino de 'Indian Music' hacia la triple corona comenzó el 2 de agosto con el Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Delvalle. Con la monta del jinete Yonis Lasso se impuso a 'Spotlight' y 'Mente Brillante' que quedaron segundo y tercero, respectivamente en esa prueba de distancia de 1,800 metros.

Pasaron 28 días, llegó el 30 de agosto y se llevó a cabo la segunda prueba, el Clásico Augusto Samuel Boyd Paredes y Daniela Boyd. En esa ocasión, el equino del Stud Campo Azul fue declarado ganador por distanciamiento después de que el resultado original de la carrera fuera modificado. En la recta final, protagonizó un duelo particular con el equino 'Capo Falcone' y llegaron a la meta casi a la par. Su tiempo oficial fue de 1:54.4 para los 1,800 metros de recorrido.

Casi un mes después, 'Indian Music', con Yonis Lasso en el sillín, capturan el primer lugar de la tercera prueba de la triple corona. En ella se impuso categóricamente en los 1,800 metros con otro 1:54.4 de tiempo oficial.

Después de consagrarse como triple coronado, el ejemplar preparado por Alberto Paz Rodríguez, terminó primero en la clasificación al Clásico Internacional del Caribe con 18 puntos. Le siguieron Spotlight con 8, Silencio Criminal con 5, Capo Falcone con 4 y Mente Brillante con 1 punto.

Después de completar la gesta, el equino criado en el Haras Cerro Punta, se erige como uno de los principales representantes de Panamá en el clásico caribeño cuya realización se tiene prevista para el 6 de diciembre de este año en el Hipódromo Camarero de Canóvanas, Puerto Rico.

La señal

El 24 de mayo de 2026, 'Indian Music' dio muestras de calidad al triunfar en el Clásico Familia Carrillo, una carrera con distancia de 1,400 metros.

En esa carrera tomó la punta desde temprano y la conservó hasta la meta donde detuvo el cronómetros en 1:26.4.

Este victoria le llevó al ciclo de la triple corona con dos primeros lugares y sin ser superado.

Grupo selecto

'Indian Music' se une a otros 16 equinos que se han quedado con la triple corona de la hípica en Panamá. El listado completo es el siguiente: