Incendio en La Macarronera: Miviot inicia traslado de familias damnificadas

El viceministro Méndez señaló que esperan realizar entre dos y tres traslados durante el día, para que las familias puedan recoger sus pertenencias antes de salir hacia el hotel.

Ciudad de Panamá, Panamá/Unas 100 personas resultaron afectadas por el incendio que se registró el viernes pasado en el caserón conocido como La Macarronera. Entre ellas hay jóvenes, estudiantes y niños menores de cinco años.

Se espera que en las próximas horas comience el traslado de las familias damnificadas a un hotel de la localidad, por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

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Al lugar han acudido autoridades locales, las ministras de Gobierno y de Trabajo, la primera dama y personal del Miviot para atender a las familias. El Miviot les ha explicado que la estadía en el hotel sería temporal y que posteriormente serían incluidas en un nuevo proyecto habitacional.

“Hemos traído estos insumos que nos han pedido muy puntual, uniforme para los niños, y seguimos recabando la información de todas las cosas que van necesitando para tener todo bien organizado”, indicó la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

Fernando Méndez, viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, detalló que en el sitio permanecen aproximadamente 38 familias, cerca de 100 personas. Lo que vamos a empezar a hacer es tratar de ubicarlos temporalmente en una hotelería de la localidad. “Ya a partir de este momento está llegando el bus que nos va a facilitar la ayuda para empezar a trasladar las primeras 25 personas”, explicó.

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Méndez señaló que esperan realizar entre dos y tres traslados durante el día, para que las familias puedan recoger sus pertenencias antes de salir hacia el hotel.

Entre los damnificados hay quienes estaban en sus viviendas cuando comenzó el incendio. Otros se enteraron por familiares y vecinos mientras trabajaban y, al regresar, encontraron sus apartamentos envueltos en llamas.

Algunos estudiantes también expresaron su preocupación por los útiles y otras pertenencias que perdieron, mientras intentan encontrar la manera de empezar de nuevo.

La barraca La Macarronera, ubicada en el sector de calle 29, Calidonia, quedó consumida en su totalidad debido a un incendio que se registró la tarde del pasado viernes 25 de septiembre del 2026.

Con información de Jocelyn Mosquera.