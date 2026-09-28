Un muerto y cuatro heridos tras descarga eléctrica mientras cavaban un pozo en Colón

El hecho ocurrió la noche del domingo 27 de septiembre en la comunidad de El Polvorín, corregimiento de Cativá. Según información preliminar, el equipo utilizado para cavar habría tocado un cable de alta tensión.

Colón/Un hombre de 36 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaban en la excavación de un pozo en la comunidad de El Polvorín, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando las cinco personas se encontraban realizando labores en el lugar. De acuerdo con información preliminar, uno de los trabajadores habría resbalado y tocado con el equipo utilizado para cavar el pozo.

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El instrumento, fabricado de hierro, habría entrado en contacto con un cable de alta tensión, provocando la descarga eléctrica que alcanzó a las cinco personas. Tras el incidente, familiares y vecinos trasladaron a los afectados al cuarto de urgencias del hospital Manuel Amador Guerrero.

Pese a los esfuerzos, uno de los hombres, de 36 años, murió como consecuencia de la descarga eléctrica. Las otras cuatro personas resultaron heridas y fueron atendidas en el centro hospitalario. Al lugar también acudieron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área donde ocurrió el incidente.

Con información de Néstor Delgado