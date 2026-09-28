Panameñistas analizarán salida de Medín Jiménez y no descartan evaluar una revocatoria

Consultado sobre la posibilidad de iniciar un proceso de revocatoria de mandato contra Jiménez , Herrera aseguró que por el momento no es una decisión que esté sobre la mesa, aunque tampoco descartó que pueda ser evaluada posteriormente.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Partido Panameñista analizará las razones que llevaron al diputado Medín Jiménez a renunciar al colectivo, luego de su desacuerdo con la posición asumida por la bancada durante la aprobación del proyecto de ley 700, que reconfigura los circuitos electorales de cara a las elecciones de 2029.

Jorge Herrera, presidente del Partido Panameñista y diputado de la Asamblea Nacional, confirmó que el tema será abordado durante el directorio convocado para este martes 30 de septiembre.

“Nosotros vamos a tener un directorio el día 30, que no era sobre este tema, era una agenda ya de lo que viene”, explicó Herrera.

El dirigente señaló que, tras la renuncia de Jiménez, el partido considera necesario conocer con mayor detalle las razones que motivaron su decisión.

“Claro, que se va a tener que tocar el tema de los motivos que llevaron a la renuncia del diputado Medín Jiménez, pero ahorita mismo estamos tratando de no ir a nada extremo, sino que la vía de la comunicación es la mejor salida”, manifestó.

No descartan una revocatoria

Consultado sobre la posibilidad de iniciar un proceso de revocatoria de mandato contra Jiménez, Herrera aseguró que por el momento no es una decisión que esté sobre la mesa, aunque tampoco descartó que pueda ser evaluada posteriormente.

“No se descarta. Ahorita mismo nosotros no estamos pensando en el tema de revocatoria, estamos analizando más a fondo”, sostuvo.

El presidente del colectivo agregó que la decisión deberá ser analizada por la dirigencia y, eventualmente, por los integrantes del directorio.

“Esta no es una decisión del presidente del partido, sino de toda la membresía del directorio, y que nosotros también tomemos decisiones claras en base a lo que viene a futuro”, añadió.

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Jiménez cuestionó posición de la bancada

Jiménez renunció al Partido Panameñista el jueves 24 de septiembre, después de que la Asamblea aprobara en tercer debate el Proyecto de Ley 700. El diputado por el circuito 4-4 de Chiriquí manifestó su desacuerdo con la posición asumida por la bancada durante la discusión de la reconfiguración electoral.

Uno de los puntos de discrepancia estuvo relacionado con la propuesta original del Tribunal Electoral para modificar la distribución de los circuitos de Chiriquí. El proyecto planteaba cambios que incluían la creación de un nuevo circuito, pero durante el debate se aprobó mantener los seis circuitos actuales de la provincia.

Jiménez ha señalado que no contempla inscribirse en otro partido y que continuará ejerciendo como diputado de manera independiente, aunque no ha descartado integrarse a alguna bancada.

Con su salida, la bancada del Partido Panameñista quedó integrada por siete diputados.

Con información de Luis Alberto Jiménez