Rector Flores rinde cuentas y destaca avances en investigación durante sus 10 años al frente de la UP

Durante su rendición de cuentas, el rector saliente destacó que la investigación científica fue una de las prioridades de sus 10 años de gestión. También señaló que la relación de estudiantes por profesor aumentó de 13 a 18, mientras las publicaciones en revistas de alto impacto pasaron de 54 a 263.

Ciudad de Panamá, Panamá/El rector saliente de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, presentó su rendición de cuentas, en la que destacó los principales resultados de sus 10 años al frente de la primera casa de estudios superiores del país.

Flores Castro señaló que la investigación científica fue una de las áreas que recibió mayor prioridad durante su gestión, periodo en el que, según las cifras presentadas, aumentó tanto la cantidad de publicaciones en revistas de alto impacto como el número de docentes con grado de doctor.

De acuerdo con el rector saliente, en 2016 la Universidad de Panamá registraba 54 publicaciones en revistas de alto impacto. Actualmente, esa cifra alcanza las 263 publicaciones. También indicó que el número de profesores con doctorado pasó de 230 en 2016 a 747 durante el periodo de su gestión.

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Flores Castro también se refirió al crecimiento de la población estudiantil y a la relación entre estudiantes y profesores. Explicó que, aunque cada año aumenta la cantidad de estudiantes, el crecimiento del cuerpo docente no ha avanzado al mismo ritmo debido a las limitaciones presupuestarias.

Según explicó, en 2016 había 13 estudiantes por profesor, mientras que actualmente la relación es de aproximadamente 18 estudiantes por profesor. El rector saliente aclaró que este aumento no representa necesariamente una mayor eficiencia, sino una situación derivada de las restricciones existentes.

Flores Castro agregó que, en la mayoría de las universidades del mundo, la relación se encuentra alrededor de ocho a nueve estudiantes por profesor. Durante la rendición de cuentas también se destacó que la Universidad de Panamá ejecutó el 87% del presupuesto asignado durante el periodo correspondiente.

Para el próximo año, la institución cuenta con una recomendación presupuestaria de $379.4 millones, de acuerdo con la cifra presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Con información de Yamy Rivas