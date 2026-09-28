Panamá podría salir en octubre de la lista fiscal de la Unión Europea

La UE actualiza dos veces al año su lista de jurisdicciones no cooperadoras, como parte de sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal y promover la transparencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá podría ser retirado de la lista de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales de la Unión Europea durante la reunión de ministros de Hacienda prevista para el 9 de octubre en Luxemburgo.

El comunicado de la Presidencia de la República señala, con base en fuentes familiarizadas con el asunto, que “Panamá será retirado por completo”, mientras Vietnam pasaría a la denominada lista gris.

El Consejo de la Unión Europea revisa esta lista dos veces al año. Panamá actualmente figura en la versión vigente, adoptada en febrero de 2026, y la próxima revisión está incluida en la agenda de la reunión de octubre.

Según el comunicado de la Presidencia, salir de la lista ha sido “una de las principales prioridades que tomó directamente el presidente José Raúl Mulino”. En ese sentido, el gobierno atribuye los avances a la aprobación de una ley de sustancia económica destinada a reforzar la transparencia fiscal y las exigencias a las sociedades.

La lista fiscal es distinta de la lista europea de terceros países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales. Panamá fue retirado de esta última en 2025.