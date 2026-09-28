Minsa actualiza normas para prevenir y detectar de forma temprana el cáncer cervicouterino

El Minsa mejora su sistema de atención y seguimiento de detección del cáncer cervicouterino. La actualización establece procedimientos para fortalecer el tamizaje, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las pacientes.

Ciudad de panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha las nuevas 'Normas Técnico-Administrativas del Programa de Prevención y Detección de Lesiones Preinvasoras del Cáncer Cervicouterino y sus Guías de Manejo', con las que se busca fortalecer los procesos de prevención, detección y atención de esta enfermedad.

La actualización establece nuevos procedimientos para orientar al personal de salud en las distintas etapas del proceso diagnóstico y terapéutico, incluyendo la colposcopia y las intervenciones correspondientes.

Además, busca reforzar el seguimiento de las pacientes para evitar que un resultado anormal quede sin atención y facilitar el acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento y seguimiento. De acuerdo con datos oficiales de la entidad, durante 2024 el Instituto Oncológico Nacional registró 376 casos de cáncer de cuello uterino, de los cuales 71 terminaron en la muerte de las pacientes.

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Entre los cambios incorporados se encuentra el fortalecimiento de las estrategias de tamizaje mediante pruebas de genotipificación del virus del papiloma humano (VPH), así como las alternativas de citología disponibles, de acuerdo con las características y necesidades de cada paciente.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la importancia de establecer metas claras y medir los avances del país en relación con la estrategia 90-70-90. Esta plantea alcanzar una cobertura del 90% de vacunación contra el VPH, lograr que el 70% de las mujeres sean tamizadas oportunamente y que el 90% de las mujeres con lesiones identificadas reciban tratamiento y seguimiento.

La prevención del cáncer cervicouterino también contempla la vacunación contra el VPH desde edades tempranas, además de la educación para la salud y la promoción de estilos de vida saludables.

El objetivo es reducir las muertes por una enfermedad que puede prevenirse y detectarse oportunamente, garantizando que las pacientes reciban atención durante todo el proceso, desde la identificación de una lesión hasta su tratamiento y seguimiento.

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