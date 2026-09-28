Selección de Panamá se instala en Japón para próximos juegos de la gira asiática

Panamá vs Nueva Zelanda, sintoniza el segundo partido de la 'Sele' en la gira asiática, el jueves 1 de octubre a la 1:10 a.m. (previa 12:30 a.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Selección de Panamá se instala en Japón para próximos juegos de la gira asiática / TVMAX
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28 de septiembre 2026 - 14:49

Panamá/Después de unos días en India, la selección panameña llegó a la ciudad de Shinjuku, Tokio, donde se instaló en su hotel de concentración para los partidos ante Nueva Zelanda, Japón o Ecuador que se realizarán el 1 y 5 de octubre.

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