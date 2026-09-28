Panamá vs Nueva Zelanda, sintoniza el segundo partido de la 'Sele' en la gira asiática, el jueves 1 de octubre a la 1:10 a.m. (previa 12:30 a.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Después de unos días en India, la selección panameña llegó a la ciudad de Shinjuku, Tokio, donde se instaló en su hotel de concentración para los partidos ante Nueva Zelanda, Japón o Ecuador que se realizarán el 1 y 5 de octubre.