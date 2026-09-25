India vs Panamá| Thomas Christiansen: "El resultado es culpa mía"

Sintoniza Panamá vs Nueva Zelanda, segundo partido de la gira asiática, el jueves 1 de octubre a la 1:10 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, se mostró autocrítico por el empate, 1-1, obtenido ante India en el primer partido de la gira que el conjunto canalero lleva a cabo en Asia.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Christiansen admitió que haber puesto como titulares a seis jugadores debutantes dentro de la selección panameña es complicado y eso incidió en el resultado que se dio en el estadio Sree Kanteerava de la ciudad india de Bangalore.

"Meter a varios jugadores nuevos a debutar en un partido, sean donde sea, es difícil", señaló. "El resultado es culpa mía al haber apostado por los chicos jóvenes. No hemos tenido tiempo suficiente para trabajar. Entre viajes y llegadas de jugadores no hemos tenido más de dieciséis en al menos dos días... No pudimos entrenar tácticamente porque no teníamos los suficientes jugadores".

Christiansen subrayó que el equipo panameño está en una fase de relevo generacional en la que se han incorporado a jugadores a los que hay que guiar y enseñar un sistema de juego. Esto se reflejó en la cancha durante el encuentro ante el conjunto indio.

"Tuvimos, sobre todo en el primer tiempo, bastante desorden. Pero eso se genera también por la falta de acoplamiento de los jugadores a un sistema", comentó.

Uno de los puntos altos que tuvo Panamá en el partido, en opinión de Christiansen, fue la labor de Omar Valencia y Jair Modelo. El primero fue el que concretó el tanto del empate.

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"Tanto Jair como como 'Trucho' (Valencia) entraron bien en el partido. 'Trucho' metió un golazo y hay que felicitarle por eso. Jair también mostró cosas muy buenas", resaltó.

El técnico de la selección panameña reconoció el trabajo de India en el partido, especialmente el de Ryan Williams, quien marcó el gol de los denominados 'Tigres Azules' .

"Me preguntaron por cuál pienso que fue el mejor jugador de India y dije que Ryan Williams", manifestó. "Es un jugador agresivo, fue el que más preocupó… es el líder en ese equipo", agregó.

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Christiansen expresó que el grupo pasó por ciertas dificultades logísticas durante el tiempo previo al encuentro. Aunque no las puso como excusas por el resultado.

"Tardar más de dos horas para llegar al estadio para un partido después de volar desde Panamá a la India… es complicado esta logística. No quiero que suene a excusa, pero es para aprender", argumentó.

El estratega puntualizó que se analizará lo ocurrido en este partido para sacar conclusiones y mejorar, considerando que quedan dos juegos más en la gira asiática los que se realizarán en Japón. Primero ante Nueva Zelanda, el jueves 1 de octubre, y segundo frente a Japón o Ecuador, el lunes 5 del mismo mes.