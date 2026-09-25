Liga de Naciones Concacaf| El Caribe domina en jornada cargada de dramatismo

Goles y remontadas caracterizaron el arranque de la Liga A en el torneo de selecciones.

Estados Unidos/La Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027 comenzó el jueves con República Dominicana, Haití y Curazao consiguiendo las primeras victorias en el Grupo A.

República Dominicana 3, Nicaragua 2

República Dominicana inició su participación en el Grupo A con una victoria 3-2 sobre Nicaragua en el Estadio Cibao en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Morschel Mörschel abrió el marcador para los locales al 5’, enviando un remate de zurda al fondo de la red. Los Quisqueyanos ampliaron su ventaja al 15’ gracias a un remate de zurda dentro del área de Mariano Díaz.

Nicaragua descontó al 40’ gracias a un tiro libre de Juan Pérez. Byron Bonilla encontró el empate para los centroamericanos al 84’ después de enviar un remate de cabeza al fondo de la red.

República Dominicana encontró el gol de la victoria en los últimos minutos del tiempo agregado, al 90+5’, con Pablo Rosario enviando un potente remate de derecha que superó a la defensa nicaragüense para sellar su primera victoria en el Grupo A.

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Haití 3, Trinidad y Tobago 2

Haití continuó la acción del Grupo A con una victoria 3-2 sobre Trinidad y Tobago en Sabina Park en Kingston, Jamaica.

Fabrice Picault fue el autor del primer gol de Haití en el partido al 23’, enviando un remate de cabeza al fondo de la red. Wayne Frederick encontró el empate para Trinidad y Tobago con un remate de derecha dentro del área al 31’.

Levi García comenzó el segundo tiempo dándole la ventaja a los Soca Warriors al 59’. Haití siguió presionando para volver al partido hasta el final y lo consiguió cuando Garven Metusala anotó su segundo gol del encuentro al 90+1’.

Wilson Isidor selló la victoria de Haití en la última jugada del partido, superando al guardameta de Trinidad y Tobago al 90+8’.

Costa Rica 3, Curazao 4

Curazao completó una remontada 4-3 ante Costa Rica en el último partido del Grupo A del jueves en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá en San Juan de Tibás, Costa Rica.

Un remate de derecha dentro del área de Orlando Sinclair puso en ventaja a Los Ticos al 4’. Carlos Mora amplió la ventaja de los locales al 24’ con un remate de zurda.

Mora anotó el tercer gol de Costa Rica, y su segundo de la noche, al 45+1’ con un potente remate de derecha desde fuera del área. Curazao no dejó de buscar el arco y Kenji Gorré descontó al 62’.

The Blue Wave encontró su segundo gol del partido al 66’ mediante un remate de zurda desde el borde del área de Tahith Chong. Gorré completó su doblete y anotó el tercero de Curazao al 78’.

Curazao completó la remontada al 82’ gracias a un remate de derecha dentro del área de Jordi Paulina, quedando en lo más alto de la tabla del Grupo A tras la Jornada 1 de la Liga A.

Información de Concacaf