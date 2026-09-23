Liga de Naciones UEFA| Colosos de Europa salen con todo tras las vivencias del Mundial 2026

El reencuentro de los finalistas de la Eurocopa 2024, los debuts de nuevos entrenadores y una Portugal deseosa de revalidar el título marcan el inicio del certamen.

Francia/El fútbol de selecciones regresa a Europa con una nueva edición de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que Portugal, con el incombustible Cristiano Ronaldo al frente, defenderá el título, y en la que España lucirá por primera vez la segunda estrella.

Tras el título mundial conquistado en julio en Nueva York, la Roja no podría tener un mejor escenario donde estrenar esa segunda estrella: Wembley.

El mítico estadio londinense albergará el sábado el Inglaterra-España, uno de los duelos más atractivos de la primera jornada de la Liga A de este torneo continental, que celebra su quinta edición y en el que las 55 federaciones afiliadas a la UEFA compiten divididas, según su nivel, en cuatro divisiones.

Pese a que bajo la dirección de Luis de la Fuente, renovado esta misma semana hasta 2032, España lo ha ganado ya todo (Mundial en 2026, Eurocopa en 2024 y Liga de Naciones en 2023), el seleccionador aseguró el pasado viernes al dar la lista de convocados que "no vale lo hecho en el Mundial, hay que ser mejores".

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- Repetición de la final de la Eurocopa -

Cuatro días más tarde, en el acto del anuncio de su renovación, el DT insistió: "No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora, lo mejor está por llegar".

¿Cómo motivar a unos jugadores que lo han ganado ya todo? "Jugar contra Inglaterra en Wembley. No hace falta más motivación".

Españoles e ingleses se verán las caras por primera vez desde la final de la Eurocopa de 2024, que acabó con el triunfo de la Roja.

Con respecto al equipo titular que ganó el Mundial, España sólo pierde a Pedro Porro en el lateral derecho, lesionado, que se une a la baja de Marcos Llorente, retirado de la selección, por lo que De la Fuente deberá improvisar para ocupar esa demarcación.

Inglaterra sí tiene bajas más importantes, como la de Declan Rice, Marcus Rashord y Cole Palmer, que había sido llamado de nuevo por Thomas Tuchel tras haberle dejado fuera de la lista mundialista.

Sí estarán los referentes Harry Kane y Jude Bellingham, que tendrán enfrente a Lamine Yamal y Rodri, cuatro jugadores que aparecen en las quinielas para ganar el próximo Balón de Oro.

Curiosamente, en los banquillos se sentarán De la Fuente y Tuchel, dos de los pocos seleccionadores que han sobrevivido al Mundial.

- Potencias en reconstrucción -

Esta primera jornada de la Liga de Naciones estará marcada por las numerosas novedades en los banquillos, en muchos casos con nombres estelares como Zinedine Zidane en Francia, Jürgen Klopp en Alemania o Xavi Hernández en Países Bajos.

Precisamente, Xavi y Klopp se verán las caras en Ámsterdam este jueves en un duelo del Grupo 1 entre dos potencias del fútbol europeo que llevan años sin lograr los resultados que, por historia, se espera de ellos.

También el jueves, en el Grupo 4, Portugal iniciará contra Gales la defensa del título conquistado hace un año, derrotando en los penales a España en la final.

Los lusos estrenan también seleccionador, el veterano Jorge Jesús, pero el capitán seguirá siendo Cristiano Ronaldo, que a los 41 años y tras haber participado en su sexto Mundial, no tiene prisa por jubilarse, pese a que en agosto aseguró en una entrevista con la revista Vogue que "probablemente" era el último año de su carrera.

Jorge Jesús, no obstante, advirtió al quíntuple ganador del Balón de Oro que no tiene el puesto asegurado: "Si rinde jugará y si no, no".

El otro partido de este grupo 4 será un atractivo Noruega-Dinamarca en Oslo.

- Al fin, Zidane -

El sábado en Turquía será el turno para Zidane de sentarse al fin en el banquillo de los Bleus, con el objetivo no solo de mantener los buenos resultados de su predecesor, Didier Deschamps, sino de mejorar el juego de un equipo plagado de estrellas.

Kylian Mbappé, en plena campaña de reivindicación del Balón de Oro, liderará a los Bleus en el césped y tendrá enfrente a su compañero en el Real Madrid Arda Güler.

En Roma también habrá estreno en los banquillos: tras quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, Italia recupera a Roberto Mancini, el técnico que llevó a la Azzurra a conquistar su último título, la Eurocopa 2021, mientras que en el de Bélgica se sentará el neerlandés Mark van Bommel.

El exfutbolista oranje no podrá contar con Thibault Courtois, que hace una pausa en su carrera internacional, pero si con los veteranos Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.