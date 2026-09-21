Luis de la Fuente| Técnico campeón del mundo con España renueva por seis años

El entrenador se puso al frente de la Roja española tras el Mundial Catar 2022 y, con el nuevo contrato, se asegurará al menos una década en el puesto.

España/El seleccionador español Luis de la Fuente se declaró convencido de "que lo mejor está por llegar", tras renovar hasta 2032 al frente de la Roja.

"Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar", aseguró el ganador del Mundial 2026 con la Roja durante un acto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, cerca de Madrid.

Poco antes, la Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que de la Fuente "ampliará su contrato con la vista puesta en las dos próximas EURO (2028 y 2032) y en la Copa Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina".

La renovación del contrato del técnico, de 65 años, se aprobó "por unanimidad" durante la junta directiva que la RFEF celebrada este lunes por la mañana en Las Rozas.

Con la renovación "buscamos estabilidad, confianza para Luis, para todo su equipo, para los jugadores", explicó el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, durante el acto.

Te puede interesar: Luis de la Fuente: técnico campeón con España reprocha conducta de algunos jugadores argentinos en final del Mundial 2026

El propio presidente de la RFEF explicó que, aunque el foco estaba puesto en 2030, decidió extender la propuesta por dos años más.

"Ojalá pueda continuar más allá del 2032, pero qué menos que ofrecerle al seleccionador probablemente más laureado de España, con permiso además de grandes seleccionadores como Del Bosque y demás, ofrecerle hasta 2032", explicó Louzán.

"Creo que es lo adecuado, lo que Luis se merece", insistió el dirigente.

Aunque no se han dado precisiones sobre el acuerdo, la prensa local asegura que el seleccionador español habría logrado una considerable aumento salarial.

Exjugador de Athletic Club y Sevilla, entre otros, de la Fuente llegó al cargo tras el fiasco del Mundial de Catar 2022 (eliminación en octavos de final por Marruecos en los penales) y la salida del actual entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez.

Además del título mundial y europeo, España también ganó con Luis de la Fuente la Liga de Naciones en 2023 y fue finalista en la edición de 2025, derrotada en la final por Portugal en los penales.

Te puede interesar: MMA| Artes Marciales Mixtas dan en los Juegos Asiáticos un paso hacia el reconocimiento internacional

- "No nos conformamos" -

De la Fuente cuenta además con varios títulos con las categorías inferiores de la Roja con las que empezó a trabajar cuando aterrizó en la RFEF en 2013.

El seleccionador español se mostró encantado con la renovación y auguró alegrías futuras para la afición.

"No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora, lo mejor está por llegar", aseguró el seleccionador español.

"Me hace especial ilusión llegar al Mundial 2030, pero también me hace ilusión llegar a la Eurocopa de 2032", afirmó de la Fuente.

Te puede interesar: MLB resultados| Bravos aseguran título divisional y le dan la mano a los Medias Rojas

"Y como soy muy competitivo lo voy a intentar con todas mis fuerzas", añadió, antes de afirmar que, por ahora, prefiere centrarse en los compromisos más cercanos de la Liga de Naciones.

Encuadrada en el grupo A3 de la Liga de Naciones, España se enfrentará el 26 de septiembre a Inglaterra en Wembley y tres días después se medirá a Croacia en Sevilla, antes de enfrentarse a la República Checa el 3 de octubre y, de nuevo a Croacia, en Split, el 6 de octubre.

De la Fuente dejó claro que no ha recibido ninguna propuesta de ninguna otra selección ni club, pero que, de todos modos, la RFEF es su casa.

"La RFEF se ha convertido en mi otra familia, y como me gusta estar cerca de mis seres queridos, quiero seguir en la RFEF durante muchos años", concluyó de la Fuente.