Mundial Femenino Sub-20 2026 resultados| Corea del Norte y Colombia se citarán en semifinales

Polonia/Corea del Norte y Colombia cruzarán sus caminos en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026 en una jornada de cuartos de final en las que superaron a Canadá y Nigeria, respectivamente.

Corea del Norte 2-0 Canadá

Norcoreanas y canadienses protagonizaron un partido reñido, el que se definió en el tiempo de reposición a favor de las primeras.

Rim Jong Choe (90+2') y Kyong Ho (90+6') marcaron los goles del elenco asiático.

Nigeria 0-1 Colombia

Valerin Loboa anotó el gol de la victoria en el minuto 92, dándole a Colombia el pase a las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 tras una reñida victoria sobre Nigeria.

La primera mitad fue muy igualada, con mucha entrega por parte de ambos equipos, pero poca inspiración en ataque.

La mejor ocasión llegó cuando Tumininu Adeshina, de Nigeria, avanzó desde atrás y lanzó un potente disparo de zurda desde lejos que se dirigía a la red antes de que Luisa Agudelo lo desviara por encima del larguero.

Colombia tomó la iniciativa tras el descanso, con Mariana Silva, número 10, que se plantó sola ante la portería en dos ocasiones, pero Christiana Uzoma la evitó en ambas.

El dominio de las sudamericanas sobre el partido se consolidó a 13 minutos del final cuando Kafiyat Masifere fue expulsada por una entrada peligrosa sobre Samantha Rodríguez.

Esperó hasta el tiempo de descuento para que la superioridad numérica se hiciera notar, y el momento decisivo llegó cuando Loboa, con gran valentía, se deslizó para marcar a bocajarro después de que su disparo inicial fuera bloqueado por Uzoma y rebotara hacia la portería.

Información de FIFA

Te puede interesar: LPF Torneo Apertura 2026 resultado| Plaza Amador y Veraguas United dividen puntos en la jornada 9