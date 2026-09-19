Mundial Femenino Sub- 20 2026 resultados| España e Italia aseguran duelo de poder en semifinales

Españolas e italianas superaron a Brasil y Corea del Sur en cuartos de final para quedar entre los cuatro mejores equipos del certamen que se realiza en Polonia.

Polonia/Italia y España están en las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™ después de vencer a Corea del Sur y Brasil, respectivamente.

Karen Appiah marcó un doblete para las italianas, con un gran desempeño en el segundo tiempo para vencer a la selección de la AFC. Y más tarde, un gol de Pau Comendador en la primera parte clasificó a La Rojita.

Cuartos de final

República de Corea 1-3 Italia

Goles de República de Corea: Lee Haeun (43)

Goles de Italia: Karen Appiah (16 y 48), Paola Fadda (63)

Visa Jugadora del Partido: Karen Appiah (Italia)

Un gol de Appiah en cada tiempo del partido impulsaron la victoria de Corea del Sur en Sosnowiec. Appiah fue amenazante con varias ocasiones desde el inicio y abrió el marcador con un frentazo impecable tras un centro medido de Giada Pellegrino Cimo.

Corea del Sur mantuvo el espíritu y poco después del descanso igualaron el partido cuando un tiro libre lejano reventó el poste y Lee Haeun estuvo atenta para empujar el rebote al fondo de la red.

Pero el partido fue de Appia, quien le devolvió a Italia la ventaja en el segundo tiempo con un zurdazo para conectar un tiro de esquina. Para cerrar una noche redonda, Paola Fadda firmó el tercero en la cuenta de las azzurras con un zapatazo imperial desde fuera del área.

"Estoy muy agradecida por este premio. Estoy muy agradecida con mi equipo y por todo lo que ha pasado en esta Copa Mundial. Dedicaría este premio y este día a mi equipo porque trabajamos mucho para estar aquí juntas. Es realmente una bendición y agradezco a Dios por todo. Vamos a semifinales y esto no es algo que se vive todos los días, así que estoy agradecida", Karen Appiah, delantera de Italia y elegida Jugadora del Partido.

Brasil 0-1 España

Gol de España: Pau Comendador (27)

Visa Jugadora del Partido: Cristina Libran (España)

Un gol de Comendador en la primera parte fue suficiente para clasificar a España con el triunfo sobre Brasil.

Las campeonas del 2022 no perdieron tiempo en busca de la ventaja y llegó justo antes de la media hora de juego, cuando un disparo envenenado de Comendador golpeó a la defensora brasileña Thaynara y terminó metiéndose en la red.

Brasil reaccionó de buena forma al inicio del segundo tiempo y puso a prueba a la arquera Laia López con varios intentos, pero la defensa española se mantuvo firme para asegurar su puesto entre las mejores cuatro selecciones del mundo.

Información de FIFA

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