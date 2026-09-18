Josué Vergara: panameño encendiío con gol la llama del triunfo para el Gent en Bélgica

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Panamá/El atacante panameño Josué "Yayita" Vergara volvió a ser determinante en la victoria por 2-1 del KAA Gent ante el Standard Lieja, consolidando su extraordinario momento futbolístico en la máxima categoría del fútbol de Bélgica.

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Impacto ofensivo

Desde el pitazo inicial, el delantero de 19 años se mostró activo y contundente en el frente de ataque del conjunto local. Al minuto 31, Vergara se encargó de "abrir la lata" del encuentro al vencer al guardameta rival con una certera definición, poniendo en ventaja al Gent.

El Standard de Lieja logró igualar provisionalmente el marcador justo antes del descanso por medio de Casper Nielsen al 45+3'. Sin embargo, en el segundo tiempo, el equipo local no bajó la intensidad y selló la victoria definitiva al minuto 83 con una anotación de Christian Burgess.

Con esta nueva anotación, el ariete surgido del Tauro FC llega a 3 goles en la Pro League (y 4 en la temporada contando la UEFA Conference League), aportando goles fundamentales para mantener el paso arrollador del KAA Gent en los primeros puestos del campeonato belga.

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Rendimiento

Según el Planet Group Arena, el rendimieno de Vergara quedó desglosado así:

Minuto del gol: 31' (abrió el marcador para el 1-0 parcial).

31' (abrió el marcador para el 1-0 parcial). Efectividad al arco: 2 remates realizados, ambos directo a portería (100% de precisión).

2 remates realizados, ambos directo a portería (100% de precisión). Córners generados: 1 tiro de esquina provocado tras jugada individual.

1 tiro de esquina provocado tras jugada individual. Goles en Liga Pro: 3 anotaciones en 7 partidos disputados en el torneo local.

3 anotaciones en 7 partidos disputados en el torneo local. Total en la temporada: 4 goles en total (3 en liga belga y 1 en la UEFA Conference League).

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