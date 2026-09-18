Panamá Sub-17| Felipe Baloy: "Tenemos un grupo en el Mundial que no será fácil... tenemos que pensar en hacer historia"

El técnico se refirió a algunos aspectos de la selección que representará a Panamá en el Mundial Sub-17 Catar 2026

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá, dirigida por Felipe Baloy, está cerca de cumplir con un gran compromiso; el Mundial de la categoría que se realizará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de este año. Mientras llega ese momento, el técnico afirma que el grupo ha trabajado arduamente en los últimos meses con el compromiso de "hacer historia" y darle una alegría al país.

"El equipo lo hemos ido conformando en base a experiencia. Tenemos un jugador que ya tuvo la oportunidad de jugar un Mundial. En la defensa buscamos jugadores con compromiso, personalidad y liderazgo. En el mediocampo, requerimos a jugadores con mucho más entendimiento y más inteligencia emocional. En la delantera consideramos a jugadores con mucho talento. Buscamos a atacantes que generen goles y buenos resultados", manifestó Baloy en entrevista al programa TVMAX Deportes.

El timonel destacó que, dentro del equipo que dirige, hay jugadores que han jugado en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Esto es positivo en su opinión porque le da un mayor roce a ellos y esto lo pueden replicar cuando integren la selección.

"Hoy no solo tenemos a (Josimar) Insturaín, tenemos a Estevis (López) también, tenemos a Oliver Pinzón de Universitario que viene teniendo minutos, y (Cristian) Morán de UMECIT que viene teniendo minutos y eso para nosotros es importantísimo”, afirmó.

Antes de participar en el Mundial, el conjunto panameño viajará a Salou, España, para disputar una serie partidos de fogueo ante los combinados sub-17 de Australia, Marruecos y Vietnam.

“Esta gira va a ser importante para tener a los jugadores diez u once días con nosotros; donde ellos puedan dormir bien, descansar bien, alimentarse bien, entrenarse bien y obviamente competir con selecciones que son de muy buen nivel", comentó Baloy quien también resaltó la importancia de que los jugadores se mantengan juntos en esta etapa de la preparación para el Mundial Sub-17.

Respaldo a Estevis

Sobre el caso del jugador Estevis López, quien fue sancionado por el Veraguas United debido a la comisión de faltas disciplinarias. Baloy manifestó que, una situación como esta, no solo se aplica un castigo, sino que se debe hablar con el afectado, acompañarlo y corregirlo.

"Pude hablar con el cuerpo técnico del club, hable con Felipe (Borowsky) y tuve la oportunidad de hablar con su mamá", recordó. "Si se le tiene que castigar, se le castiga, pero el castigo tiene que ir de la mano con un consejo, hay que hablarle bastante".

El técnico de Panamá Sub-17 reveló que Estevis López se disculpó con él y sus compañeros de selección.

"Él aceptó, habló conmigo, habló con sus compañeros. Sabe que se equivocó y va a tratar de demostrar que está comprometido… de mi parte tiene todo mi apoyo", indicó. "Tratemos de darle la vuelta a eso. Esperemos que la gente ya se olvide de eso y le brinde esa confianza que él merece y que necesita”.

Compromiso

Panamá integra el Grupo A del Mundial Sub-17 junto a Grecia, Egipto y el anfitrión, Catar. Esto para el timonel panameño representa un gran desafío que el grupo debe asumir con la responsabilidad y el deseo de hacer historia.

"Tenemos un grupo que no va a ser fácil. Me han dicho que Panamá irá fácil en el grupo, pero no es así. Todas las selecciones han estado trabajando, han tenido una gran cantidad de partidos", señaló. "Tenemos un gran objetivo por alcanzar. Tenemos que pensar en hacer historia".

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