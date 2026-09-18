LPF calendario| Torneo Apertura 2026 presenta una jornada 9 con duelos electrizantes

Sintoniza el partido Plaza Amador vs Veraguas United, el sábado 19 de septiembre, a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La recta intermedia del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol comienza a tomar forma y la jornada 9 aparece como una nueva oportunidad para que los equipos de ambas conferencias den un paso importante en sus aspiraciones.

La novena fecha, que se disputará entre este viernes 18 y el lunes 21 de septiembre, tendrá seis encuentros y continuará con la fase de partidos interconferencia.

Después de ocho jornadas, Plaza Amador y San Francisco FC llegan en lo más alto de sus respectivas conferencias, ambos con 17 puntos. En el Este, Deportivo Árabe Unido marcha segundo con 15 unidades, mientras que en el Oeste Veraguas United ocupa esa posición con 13.

Con ese panorama, cada partido adquiere especial importancia.

San Francisco FC vs Deportivo Árabe Unido: duelo de líderes

La jornada abrirá este viernes 18 de septiembre, a las 8:30 p.m., en el Estadio Rommel Fernández, con uno de los cruces más atractivos de la fecha: San Francisco FC frente a Deportivo Árabe Unido.

Los 'Monjes' llegan como líderes de la Conferencia Oeste, con 17 puntos y cinco victorias en ocho presentaciones. Además, vienen de derrotar 2-0 a Sporting San Miguelito en su último compromiso. Árabe Unido, por su parte, ocupa el segundo lugar del Este con 15 unidades y llega tras golear 4-1 a Unión Coclé FC.

Será, por tanto, un enfrentamiento entre dos equipos que atraviesan la parte alta de sus respectivas conferencias y que buscarán trasladar ese buen momento a un duelo interconferencia.

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Alianza FC vs CD Universitario: dos equipos que buscan dar el salto

El sábado 19, a las 6:15 p.m., Alianza FC y CD Universitario se enfrentarán en el estadio Rommel Fernández.

Alianza ocupa actualmente el cuarto puesto de la Conferencia Este, con 10 puntos, mientras que Universitario marcha cuarto en el Oeste, con siete.

El conjunto aliancista viene de caer 2-1 ante Veraguas United, mientras que Universitario perdió 1-0 frente a Tauro FC. Ambos tendrán, por ello, una nueva oportunidad de sumar en la segunda mitad de la fase regular.

Plaza Amador vs Veraguas United: choque entre protagonistas del Oeste y el Este

La jornada sabatina continuará a las 8:30 p.m. en el COS Sports Plaza con el enfrentamiento entre Plaza Amador y Veraguas United.

El campeón vigente del Apertura llega como líder de la Conferencia Este, con 17 puntos, después de empatar 2-2 contra CAI en la fecha anterior. Veraguas United, segundo del Oeste con 13 unidades, viene de vencer 2-1 a Alianza FC.

El partido también tendrá como ingrediente el buen rendimiento ofensivo de ambos conjuntos: Plaza Amador suma 21 goles en ocho partidos, mientras que Veraguas United registra 13.

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Herrera FC vs Tauro FC: dos realidades que se cruzan

El domingo 20, a las 4:00 p.m., Herrera FC recibirá a Tauro FC en el estadio Gustavo Posam.

Tauro llega en el tercer lugar de la Conferencia Este, con 11 puntos, y viene de superar 1-0 a CD Universitario. Herrera, en cambio, ocupa el quinto puesto del Oeste, con cinco unidades, después de caer 3-1 ante UMECIT FC.

El conjunto herrerano tendrá nuevamente la oportunidad de hacerse fuerte en casa, mientras Tauro buscará mantenerse cerca de los puestos de arriba de su conferencia.

CAI vs Sporting San Miguelito: puntos importantes en juego

El segundo partido del domingo será protagonizado por CAI y Sporting San Miguelito, a las 6:15 p.m. en el COS Sports Plaza.

CAI suma siete puntos y ocupa el tercer lugar de la Conferencia Oeste. Sporting, con nueve unidades, marcha sexto en el Este.

Los dos equipos vienen de resultados distintos: CAI igualó 2-2 ante Plaza Amador, mientras Sporting cayó 2-0 frente a San Francisco FC. El duelo será otra oportunidad para que ambos intenten acercarse a los puestos de mayor protagonismo de sus conferencias.

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UMECIT FC vs Unión Coclé FC: cierre de la jornada

La jornada 9 bajará el telón el lunes 21 de septiembre, a las 8:00 p.m., cuando UMECIT FC se enfrente a Unión Coclé FC en el COS Sports Plaza.

UMECIT llega después de conseguir una victoria importante por 3-1 sobre Herrera FC y actualmente ocupa el quinto puesto de la Conferencia Este, con 10 puntos. Unión Coclé, por su parte, es sexto del Oeste con cinco unidades y viene de perder 4-1 ante Árabe Unido.

Será el último capítulo de una fecha que tendrá partidos entre equipos de ambas conferencias y que puede modificar posiciones en una clasificación que, después de ocho jornadas, mantiene varios grupos muy cerca entre sí.