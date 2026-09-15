LPF noticias| Edgardo Fariña: CAI busca pago de dinero adeudado por cesión del jugador a club ruso

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Panamá/El Club Atlético Independiente (CAI) ha acudido a instancias internacionales con el objetivo de que se le pague un dinero que, asegura, se le adeuda por la cesión del jugador panameño Edgardo Fariña al club Khimki de Rusia.

Manuel Díaz Bultrón, abogado y comentarista deportivo de TVN Radio, explicó en TVMAX Deportes que el CAI asegura que había llegado a un acuerdo con el Khimki para que se le pagara unas cuotas por el traspaso del jugador. El club se fue a la quiebra y no pudo cumplir con lo acordado.

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En medio de esa situación, Fariña se queda sin equipo. Posteriormente fichó por tres temporadas con otro club ruso, el Pari Nizhniy Novgorod, en condición de agente libre.

"Según el reglamento de transferencia de jugadores de la FIFA, el no pago de dos meses de salario consecutivo representa una causante de rompimiento unilateral de contrato", explicó Díaz. "En el caso de Fariña no se informó debidamente al CAI sobre la liberación del futbolista, situación que habría permitido su incorporación a otro equipo".

CAI, que tenía los derechos deportivos del jugador, presentó una demanda al jugador y al Nizhniy Novgorod ante la Cámara de Resolución de Disputas del Tribunal del Fútbol de la FIFA para que se cumpliera con los pagos adeudados, pero esta fue desestimada el pasado viernes 11 de septiembre.

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"Los pagos por cesión a préstamo de los jugadores son derechos obligatorios", señaló el abogado. "Existen herramientas para proteger el derecho del club a recibir compensación cuando no se cumplen los pagos pactados por la cesión del futbolista".

Aunque ha quedado en medio de esta situación, Fariña puede mantenerse jugando con el Nizhniy Novgorod sin ningún inconveniente.

"No peligra la estabilidad del jugador", resaltó Díaz quien agregó que en casos de este tipo también se puede acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para evaluar resoluciones y eventuales compensaciones al club afectado.

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Trayectoria en clubes

Edgardo Issac Fariña Wynter nació el 19 de octubre de 2001 en Ciudad de Panamá. Es defensor central, mide alrededor de 1.95 m y destaca por su físico, juego aéreo y capacidad para