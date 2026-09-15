MLB noticias| Dodgers igualan un récord impresionante con su nueva clasificación a los playoffs

Estados Unidos/Los Dodgers llegaron al Great American Ball Park con su destino de postemporada en sus propias manos. Si ganaban, estaban dentro.

Nunca hubo demasiadas dudas sobre si los Dodgers, campeones en años consecutivos, regresarían a la postemporada, pero sellaron oficialmente su boleto luego de que los jonrones de Kyle Tucker y Teóscar Hernández respaldaran siete innings en blanco de Tarik Skubal en una victoria por 4-1 sobre los Rojos la noche del lunes.

Los Ángeles ha llegado a la postemporada en 14 temporadas consecutivas, igualando el récord histórico de Atlanta establecido entre 1991 y 2005.

Ahora que ya aseguraron su lugar en la postemporada, los Dodgers irán por su décimo tercer título del Oeste de la Liga Nacional en las últimas 14 campañas. Pueden conquistar la división tan pronto como el martes con otra victoria en Cincinnati, combinada con una segunda derrota consecutiva de los encendidos Padres, que llegaron al lunes con una racha de siete triunfos.

Con los Dodgers buscando convertirse en el primer equipo de Grandes Ligas en ganar tres campeonatos consecutivos desde que los Yankees conquistaron tres Series Mundiales al hilo entre 1998 y 2000, el club apostó fuerte tanto durante la temporada muerta como en la campaña regular con la mira puesta en aumentar sus posibilidades de coronarse. Tucker, su principal incorporación en la agencia libre, y Skubal, su refuerzo más destacado durante la temporada, fueron piezas clave para asegurar el pase a la postemporada.

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Tucker abrió el marcador con un jonrón solitario ante el zurdo de los Rojos, Nick Lodolo, en el segundo inning. Aunque Tucker ha tenido dificultades a la ofensiva y ya no le queda tiempo para darle un giro completo a su temporada, quizás esté comenzando a encenderse en el momento indicado, tras conectar tres cuadrangulares en sus últimos cinco juegos. También negoció un boleto con dos outs en el cuarto episodio antes de Hernández, quien se voló la cerca ante Lodolo para ampliar la ventaja de los Dodgers.

Con la manera en que Skubal estaba lanzando la pelota, ninguna ventaja parecía estar en peligro. El zurdo firmó una de sus mejores aperturas desde que fue enviado a Los Ángeles antes de la Fecha Límite de Cambios, al ponchar a nueve y permitir apenas tres hits y una base por bolas a lo largo de siete entradas en blanco.

Tanto Tucker como Skubal fueron llevados a Los Ángeles con el objetivo de conquistar otro campeonato. Asegurar un boleto a la postemporada fue el primer paso importante de los Dodgers en su intento por defender nuevamente su título.

Información de Sonja Chen (MLB.com)