MLB resultados| José 'Chema' Caballero pega su jonrón 14 y Yankees aseguran puesto en los playoffs

Sintoniza el partido Medias Rojas vs Rangers el jueves 17 de septiembre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass

Panamá/El pelotero panameño José 'Chema' Caballero conectó su cuadrangular 14, de la temporads 2026 del béisbol de las Grandes Ligas, en el partido que los Yankees le ganaron a los Mellizos de Minnesota, por 8 carreras a 4. Uns victoria que les clasificó a los playoffs.

Caballero sacó la pelota del parque en el tercer episodio, sin corredores en las bases. De esa manera abrió el marcador para los Yankees y le dio la ventaja parcial por 1 carrera a 0.

El oriundo de la provincia de Los Santos terminó su labor a la ofensiva con dos hits en cuatro turnos,que fieron un cuadrangular y un doble, con dos carreras anotadas y dos empujadas. Su promedio de bateo es de .235 en la campaña.

Este triunfo de los Yankees, sumado a la derrota de los Azulejos de Toronto ante los Tigres de Detroit, por 6 carreras a 5. De esta manera, los neoyorquinos avanzan a la postemporada por tercer año consecutivo.

Encendido

Por su parte, Leonardo Bernal continúa con una producción ofensiva consistente para los Cardenales de San Luis.

El receptor procedente de la provincia de Coclé pegó tres hits en oportunidades y empujó una carrera. Así contribuyó a la victoria de los Cardenales frente a los Gigantes de San Francisco, por pizarra de 2 carreras a 1.

En ese mismo partido, su compatriota y compañero de equipo, Iván Herrera, no conetó incogibles en tres turnos, anotó una carrera y recibió una base por bola.