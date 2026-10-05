Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, con una trayectoria legendaria construida principalmente en el F.C. Barcelona , la Selección Argentina.

Panamá/Lionel Messi ha redefinido la historia del deporte rey. Con una carrera que abarca más de dos décadas, el astro argentino ha conquistado todos los terrenos posibles, desde los estadios europeos hasta la gloria internacional con la Selección Argentina, consolidándose como un ícono global que hoy brilla en el Inter Miami CF.

El Nacimiento de un Mito en el Camp Nou

La historia moderna del fútbol no se entiende sin el F.C. Barcelona. Tras formarse en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys y mudarse a España, Messi debutó en el primer equipo blaugrana en 2004. Lo que siguió fue una era de dominio absoluto. Junto a una generación dorada, Messi guio al Barcelona a la conquista de 10 títulos de LaLiga y 4 trofeos de la UEFA Champions League.

Durante sus 17 temporadas en el primer equipo, rompió todas las marcas imaginables. Dejó la entidad catalana en 2021 como el máximo goleador histórico del club con 672 anotaciones, acumulando además un palmarés institucional de 35 títulos.

Transición por París y la Revolución en Estados Unidos

En 2021, el delantero argentino dio un giro histórico a su carrera al fichar por el París Saint-Germain (PSG). En Francia, sumó a su vitrina dos campeonatos de la Ligue 1, aportando su capacidad asociativa antes de buscar un nuevo rumbo.

El siguiente destino fue la Major League Soccer (MLS). Al unirse al Inter Miami CF en el verano de 2023, Messi desató una auténtica revolución cultural y deportiva en Estados Unidos. En apenas unas semanas, comandó al club a ganar la Leagues Cup 2023, el primer título oficial de la franquicia, y posteriormente la Supporters' Shield, demostrando que su mentalidad ganadora sigue intacta en el cierre de su carrera.

El Cierre de un Círculo Perfecto con la Albiceleste

Por años, la gran asignatura pendiente de Messi fue replicar su éxito de clubes con la Selección Argentina. Sin embargo, la persistencia tuvo su recompensa en un ciclo dorado irrepetible. La racha comenzó con la obtención de la Copa América 2021 en el Estadio Maracaná, rompiendo una sequía de 28 años para su país.

El punto cumbre de su mitología deportiva llegó en diciembre de 2022, cuando levantó la Copa Mundial de la FIFA en Catar, siendo elegido el Balón de Oro del torneo. El dominio continental se reafirmó al consagrarse bicampeón de América en la Copa América 2024, ratificando su estatus como el líder indiscutible del fútbol moderno.

El Rey de los Galardones Individuales

El impacto de Lionel Messi se mide también en oro. Es el máximo ganador en la historia del fútbol en lo que a reconocimientos individuales se refiere, destacando de manera sobresaliente sus 8 Balones de Oro, un récord que difícilmente será superado a corto plazo. Su vitrina se complementa con 6 Botas de Oro y múltiples distinciones como el jugador del año de la FIFA, dejando una huella imborrable que trasciende las estadísticas.

Resumen de su Carrera

F.C. Barcelona (2004–2021): Debutó oficialmente en 2004. Con el club catalán ganó 35 títulos , incluyendo 10 Ligas de España , 7 Copas del Rey y 4 UEFA Champions League . Se convirtió en el máximo goleador histórico del club con 672 goles .

Debutó oficialmente en 2004. Con el club catalán ganó , incluyendo , y . Se convirtió en el máximo goleador histórico del club con . París Saint-Germain (2021–2023): Tras su salida de España, jugó dos temporadas en el PSG , donde conquistó dos títulos de Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

Tras su salida de España, jugó dos temporadas en el , donde conquistó y una Supercopa de Francia. Inter Miami CF (2023–Presente): Llegó a la MLS en 2023, liderando al equipo a ganar la Leagues Cup 2023 (el primer trofeo en la historia de la franquicia) y la Supporters' Shield .

Llegó a la en 2023, liderando al equipo a ganar la (el primer trofeo en la historia de la franquicia) y la . Selección de Argentina: Tras años de finales perdidas, alcanzó la gloria máxima al ganar la Copa América 2021 , la Finalissima 2022 , la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y la Copa América 2024 . Es el máximo goleador histórico de la albiceleste.

Tras años de finales perdidas, alcanzó la gloria máxima al ganar la , la , la y la . Es el máximo goleador histórico de la albiceleste. Premios Individuales: Posee el récord histórico de 8 Balones de Oro y 6 Botas de Oro, además de múltiples premios The FIFA Best.

La Última Función: El Adiós de la Leyenda

El fin de una era en el fútbol internacional ha llegado. Este martes 6 de octubre se escribirá el capítulo final de su historia con la camiseta celeste y blanca. La mítica figura disputará su partido de despedida con la Selección de Argentina en un histórico encuentro amistoso contra Benín.

Los fanáticos en Panamá podrán vivir cada segundo de este emotivo e inolvidable compromiso completamente en vivo. La transmisión especial de la previa arrancará a las 5:00 p.m., preparando el terreno para el pitazo inicial del juego a las 6:00 p.m..

Podrás sintonizar esta cita histórica a través de las pantallas de TVMAX, por medio de la plataforma digital TVN Pass y mediante nuestro canal oficial de YouTube TVMAX PANAMÁ. ¡No te pierdas la oportunidad de despedir al más grande de todos los tiempos!