¡TVN y TVMAX renuevan su compromiso con la 'Sele'! Sus partidos los seguirás viviendo a través de nuestras pantallas

TVN, TVMAX y todas sus plataformas se han constituido en los medios donde los panameños viven de cerca los partidos del equipo canalero.

Panamá/La Selección de Fútbol de Panamá despierta pasión y orgullo en cada panameño. A través de los años, TVN y TVMAX se ha convertido en el medio por excelencia donde la fanaticada acompaña al equipo de sus amores partido a partido y minuto a minuto, en la plataforma donde se vive la alegría de la victoria y la tristeza de la derrota. Hoy ratificamos ese compromiso con nuestra audiencia a traves de un nuevo acuerdo.

Para asegurarnos que cada panameño siga viviendo la pasión del fútbol en televisión abierta y en streaming. Garantizar que acompañes a Panamá en cada partido es solo el comienzo; nuestra visión trasciende el próximo torneo porque todos Somos La Sele.

Creemos fielmente en el talento de nuestros jugadores, en la evolución del fútbol nacional y en el potencial infinito de nuestra Selección. Por eso, damos un paso firme hacia el futuro: TVN MEDIA aseguró oficialmente los derechos de transmisión del Mundial FIFA 2030.

Por los próximos cuatro años podrás vivir, junto con nuestros jugadores, el camino que culmina en la próxima Copa del Mundo, que se espera sea un gran fiesta con motivo del aniversario 100 del magno torneo. Además serás testigo de los encuentros y torneos en los que Panamá esté presente en ese periodo.

Esta alianza a largo plazo reafirma nuestro compromiso con Panamá y con los millones de fanáticos que llevan la camiseta estampada en el corazón.

En TVN y TVMAX el fútbol no es solo contenido: