Panamá es tercero en la Copa Kirin: Roberts se agiganta y la Sele supera a Ecuador en penales

Panamá/La selección de Panamá se quedó con el tercer lugar de la Copa Kirin 2026 al vencer 7-6 a Ecuador en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El partido se jugó en el Estadio Nacional de Tokio, y si terminaba empatado a los 90 minutos, el ganador se definía directamente desde los once metros.

Los canaleros golpearon primero. A los 38 minutos, un centro por la izquierda terminó en un doble remate de Josué Vergara, que puso el 1-0. Vergara salió lesionado al inicio del complemento y fue reemplazado por Tomás Rodríguez. Ecuador igualó a los 57' con un contragolpe que firmó Juan Angulo, recién ingresado, y el 1-1 se mantuvo hasta el final. En el complemento, el arquero Eddie Roberts sostuvo el empate con varias atajadas.

La tanda de penales se definió con mucha tensión. Michael Amir Murillo abrió para Panamá, Pedro Vite igualó y Carlos Harvey puso el 2-1. Luego Anthony Valencia falló su penal y Víctor Griffith también erró el suyo. Siguieron los goles de Yeboah, Tomás Rodríguez y Nilson Angulo, y Rafael Mosquera anotó el quinto de Panamá antes de que Keny Arroyo igualara 4-4.

En la muerte súbita, César Blackman y William Pacho convirtieron los suyos. Luego Giovany Herbert hizo el 6-5 y Fricio Caicedo respondió con el 6-6. Daivis Murillo puso el 7-6 y Eddie Roberts detuvo el último penal ecuatoriano para sellar el tercer lugar.

El resultado cierra la gira asiática de ambos equipos, que llegaron al partido heridos por sus semifinales. Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, había caído ante Nueva Zelanda 5-3 en penales tras un 1-1. Ecuador, de Marcelo Gallardo, empató 0-0 con Japón y perdió 5-4 desde los doce pasos.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de TVMAX Deportes! La Selección Mayor de Panamá afronta este lunes 5 de octubre su último partido de la gira por Asia cuando se mida ante Ecuador por el tercer lugar de la Copa Kirin, en el Estadio Nacional de Tokio.

El pitazo inicial está programado para la 1:30 a.m., hora de Panamá, y 3:30 p.m. en Japón, en un encuentro que representa la última prueba del equipo dirigido por Thomas Christiansen antes de los importantes compromisos de noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Panamá llega a este encuentro después de empatar 1-1 ante Nueva Zelanda en semifinales y posteriormente caer 3-5 en la tanda de penales. Por su parte, Ecuador igualó 0-0 ante Japón y perdió 4-5 desde el punto penal, quedando ambos seleccionados fuera de la final.

El partido también presenta varios atractivos. Amir Murillo está ante la posibilidad de alcanzar los 100 partidos con la Selección Mayor de Panamá, mientras que el delantero Josué “Yayita” Vergara, jugador del KAA Gent de Bélgica, podría hacer su debut con la camiseta de Panamá.

Del otro lado estará una Ecuador que busca su primer triunfo bajo la dirección del argentino Marcelo Gallardo, quien asumió recientemente el mando de la selección sudamericana.

El historial tampoco favorece a Panamá: en siete enfrentamientos anteriores, Ecuador registra cinco victorias y se han producido dos empates. La selección canalera buscará conseguir por primera vez un triunfo ante la Tri.

En caso de terminar empatado después de los 90 minutos, el ganador del tercer lugar se definirá directamente mediante tanda de penales.

Alineaciones confirmadas:

La selección de Ecuador saldrá al terreno de juego con Gonzalo Valle en la portería; la defensa estará conformada por Angelo Preciado, Leonardo Realpe, Félix Torres, capitán del equipo, y Fricio Caicedo. En el mediocampo aparecen Anthony Valencia, Jordy Alcívar, John Mercado, Jeremy Sarmiento y Alan Minda, mientras que Jordy Caicedo será la referencia ofensiva.

Panamá vs. Ecuador se podrá disfrutar EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

Panamá 🇵🇦 vs. Ecuador 🇪🇨

Copa Kirin – Partido por el tercer lugar

Estadio Nacional de Tokio, Japón

1:30 a.m. – hora de Panamá

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Sigue con nosotros cada detalle, las jugadas, los goles y las incidencias de este Panamá vs. Ecuador.