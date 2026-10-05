Panamá vs Ecuador | Estadísticas del primer tiempo Copa Kirin 2026

Panamá/Al término de los primeros 45 minutos, Panamá derrota 1-0 a Ecuador en el Estadio Nacional de Tokio, en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin.

La selección panameña se marcha al descanso con la ventaja en un encuentro que ha tenido momentos de equilibrio, pero en el que el equipo dirigido por Thomas Christiansen ha encontrado la diferencia en el marcador.

En cuanto a la posesión, el partido está completamente equilibrado: Panamá y Ecuador tienen 50% del balón. Sin embargo, el conjunto panameño ha mostrado mayor efectividad en sus aproximaciones al arco. Panamá suma 6 remates y 3 tiros a portería, mientras que Ecuador registra 5 disparos y 1 tiro entre los tres palos.

Las estadísticas también muestran que ha sido una primera mitad con pocas ocasiones claras. Ninguno de los dos equipos registra grandes oportunidades de gol, mientras que el registro de goles esperados (xG) aparece en 0.00 para ambos conjuntos.

Panamá también ha destacado en la circulación del balón. La selección canalera completa 215 de 236 pases, para una precisión del 91%, superior al 83% de Ecuador, que ha acertado 195 de sus 234 intentos.

En el aspecto defensivo, Panamá acumula 15 despejes, casi el doble de los 8 registrados por Ecuador. En las entradas, los panameños han realizado 4 tackles, con 3 ganados, mientras que Ecuador suma 7 entradas y 3 ganadas. Ambos equipos han cometido 6 faltas durante la primera mitad.

El conjunto panameño llega al entretiempo con una ventaja de 1-0 y con mejores registros en cuanto a tiros a portería, un aspecto que puede ser determinante en los segundos 45 minutos. Ecuador tendrá que aumentar su producción ofensiva si quiere buscar el empate y disputar el tercer puesto de la Copa Kirin.

La Copa Kirin es el torneo amistoso más antiguo de Asia y el laboratorio del fútbol japonés. Fundada en 1978 bajo el nombre original de Japan Cup por la Corporación Kirin y la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), nació con un propósito audaz: sacar al fútbol nipón de su aislamiento internacional e impulsarlo hacia el profesionalismo antes de la creación de la J-League. Desde sus orígenes excéntricos en los que competían clubes profesionales contra combinados universitarios, la competición mutó en 1992 para albergar exclusivamente a selecciones absolutas nacionales, consolidándose como una vitrina de prestigio.

A lo largo de sus casi cinco décadas de historia, el certamen ha dejado momentos memorables grabados en las páginas doradas del fútbol global.

El punto de inflexión de 1992: El debut de Argentina y Batistuta

La edición de 1992 redefinió la estructura jurídica y deportiva del torneo. Fue la primera vez que se prohibió la participación de clubes para dar paso a un formato estricto de selecciones nacionales bajo el sistema de liguilla (todos contra todos). La Selección de Argentina estrenó este formato coronándose como el primer campeón oficial de la nueva era. El torneo vio brillar a figuras de la talla de Gabriel Batistuta, quien dejó su firma goleadora en los estadios nipones e inició el idilio del público local con los cracks sudamericanos.

2011: El insólito campeonato de los tres ganadores y cero goles

Uno de los capítulos más extravagantes en la historia del fútbol internacional ocurrió en la Copa Kirin de 2011. El triangular, disputado por Japón, Perú y la República Checa, desafió toda lógica estadística. Los tres encuentros del torneo finalizaron con el mismo marcador: un inamovible 0-0. Sin goles a favor, sin goles en contra y empatados exactamente con los mismos puntos y criterios reglamentarios, la organización aplicó la normativa vigente y declaró campeonas a las tres selecciones en simultáneo, pasando a la posteridad como el torneo donde todos vencieron sin romper las redes.

El palmarés y la huella sudamericana

A nivel competitivo, Japón lidera el historial absoluto con 11 títulos, utilizando el torneo históricamente como su principal banco de pruebas previo a las Copas del Mundo de la FIFA. Fuera del continente asiático, las naciones sudamericanas han dejado una marca profunda: