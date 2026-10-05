Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de TVMAX Deportes! La Selección Mayor de Panamá afronta este lunes 5 de octubre su último partido de la gira por Asia cuando se mida ante Ecuador por el tercer lugar de la Copa Kirin, en el Estadio Nacional de Tokio.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará cerrar su participación en territorio japonés con una victoria, luego de quedar fuera de la final tras su duelo ante Nueva Zelanda, que terminó con empate 1-1 en el tiempo reglamentario y derrota panameña en la tanda de penales.

Panamá tendrá ahora como rival a una selección de Ecuador que también llega a este compromiso con el objetivo de despedirse de la Copa Kirin con un triunfo y quedarse con el tercer puesto del torneo.

Este encuentro representa una nueva oportunidad para Christiansen de evaluar a sus jugadores y continuar observando alternativas dentro del plantel, en una gira que ha servido para darle minutos a futbolistas jóvenes y ampliar el grupo de cara a los próximos compromisos de la selección.

El balón comenzará a rodar en el Estadio Nacional de Tokio, donde Panamá buscará dejar una buena imagen y cerrar su recorrido por Japón con una victoria. Sigue aquí todos los detalles, incidencias, goles, cambios y protagonistas de este Panamá vs. Ecuador, solo en TVMAX Deportes.