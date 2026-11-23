Ismael Díaz anotó con León y Murillo aportó una asistencia en Turquía, mientras Andrés Andrade y Edgar Yoel Bárcenas encendieron las alarmas tras salir lesionados.

Panamá/Los futbolistas panameños que militan en el extranjero tuvieron actividad durante el fin de semana con resultados variados en sus respectivos clubes.

Entre las actuaciones más destacadas estuvieron las de Ismael Díaz, quien anotó con el Club León en la Liga MX, y Michael Amir Murillo, que aportó una asistencia en el triunfo del Besiktas en Turquía.

Sin embargo, la jornada también dejó preocupación por las lesiones de Andrés Andrade y Edgar Yoel Bárcenas, quienes tuvieron que abandonar sus respectivos compromisos antes de tiempo.

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Goles y asistencias para Panamá

En México, Ismael Díaz fue protagonista en la victoria del Club León 2-1 sobre Santos Laguna. El atacante panameño ingresó para disputar 27 minutos y consiguió anotar, alcanzando así su cuarto gol de la temporada. Flashscore le otorgó una calificación de 7.8. Además, el resultado permitió al León avanzar a los playoffs de la Liga MX.

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Por su parte, Michael Amir Murillo tuvo una destacada presentación con el Besiktas, que consiguió una victoria de 4-2 sobre Konyaspor. El lateral panameño disputó los 90 minutos, aportó una asistencia, recibió una tarjeta amarilla y obtuvo una calificación de 7.2, según Flashscore.

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Actividad de los legionarios

En la Liga MX, Adalberto 'Coco' Carrasquilla disputó todo el encuentro con Pumas, que cayó 0-2 frente a Monterrey. El mediocampista panameño recibió una valoración de 7.0.

En Eslovaquia, Cristian 'El Fulo' Martínez participó durante 36 minutos en la victoria del Slovan Bratislava por 0-1 ante Ruzomberok. Su actuación fue calificada con 6.8 puntos.

En Inglaterra, José Córdoba jugó 15 minutos en el triunfo del Norwich City 2-1 sobre Cardiff City y recibió una valoración de 6.7.

Mientras tanto, en Bélgica, Josué Vergara disputó los 90 minutos con el Gent, que perdió 1-0 ante Beveren. El atacante panameño obtuvo una calificación de 7.3.

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En Ecuador, José Fajardo completó los 90 minutos en la derrota de su equipo ante Barcelona de Guayaquil por 0-1 y recibió una valoración de 6.4.

También en el fútbol ecuatoriano, Azarías Londoño disputó 75 minutos con Universidad Católica, que cayó 0-1 frente a Barcelona. El panameño fue calificado con 6.7.

En el conjunto de Guayaquil, Tomás Rodríguez participó durante 66 minutos en el triunfo de Barcelona por 0-1, recibió una tarjeta amarilla y obtuvo una valoración de 6.2.

En Perú, Jorge Gutiérrez jugó los 90 minutos con Universitario, que sufrió una derrota por 4-1 ante Sport Huancayo. Flashscore le asignó una calificación de 6.2.

Preocupación por las lesiones de Andrés Andrade y Edgar Yoel Bárcenas

La nota negativa de la jornada estuvo relacionada con las lesiones de dos internacionales panameños.

Andrés Andrade tuvo que abandonar el compromiso del LASK ante Hartberg al minuto 21, luego de sufrir una lesión en el tobillo. Su equipo consiguió finalmente la victoria por 2-1.

Por otro lado, Edgar Yoel Bárcenas también salió lesionado durante el encuentro del Iraklis frente al Olympiacos, en Grecia. El atacante panameño abandonó el terreno de juego apenas al minuto 6 por una molestia muscular, en un partido que terminó con derrota de su equipo por 6-2.

Ambas situaciones generan atención de cara a los próximos compromisos de sus clubes y las futuras convocatorias de la selección nacional, a la espera de conocer la evolución de sus respectivas lesiones.

La jornada dejó, por tanto, actuaciones individuales destacadas para los legionarios panameños, con goles, asistencias y minutos importantes, pero también la preocupación por la condición física de dos jugadores de la selección nacional.