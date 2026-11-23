La entidad busca brindar un alivio temporal a las familias que enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico y que, debido a las condiciones de sus viviendas, atraviesan dificultades para retomar la normalidad.

Ciudad de Panamá/Las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, cuyas viviendas quedaron destruidas, fueron declaradas inhabitables o tienen restricciones de ocupación, contarán con un periodo extraordinario de protección de 60 días para evitar la suspensión del servicio de electricidad por falta de pago.

La medida fue establecida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que dispuso que durante este periodo las empresas distribuidoras de electricidad no podrán suspender el suministro ni aplicar cargos por morosidad a los beneficiarios.

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La disposición está contemplada en la Resolución AN No. 22212-Elec, del 21 de octubre de 2026, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 16 de noviembre. El periodo de protección comenzó ese mismo día y se extenderá hasta el 16 de enero de 2027.

Con esta medida, la entidad busca brindar un alivio temporal a las familias que enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico y que, debido a las condiciones de sus viviendas, atraviesan dificultades para retomar la normalidad.

La ASEP, como organismo regulador de los servicios públicos, señaló que su labor procura garantizar la prestación eficiente de estos servicios, bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera.