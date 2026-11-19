Mientras avanzan las evaluaciones, los usuarios panameños deberán continuar contratando sus servicios de telefonía móvil e internet con los dos operadores que actualmente ofrecen estos servicios.

Ciudad de Panamá/La posibilidad de que Panamá cuente con un tercer operador de telefonía móvil continúa en evaluación. Sin embargo, antes de convocar una nueva licitación, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) busca conocer las condiciones del mercado y determinar si existen inversionistas interesados en ingresar al sector.

Como primer paso, la entidad contempla realizar una recepción de expresiones de interés, un mecanismo de consulta que permitirá identificar posibles interesados y conocer las razones que podrían haber limitado su participación en procesos anteriores.

René Piper, jefe de Estrategias Regulatorias de la ASEP, explicó que esta exploración permitirá recopilar información directamente de los posibles inversionistas sobre las condiciones necesarias para considerar su ingreso al mercado panameño.

🔗Puedes leer: Gobierno aportará $32 millones para evitar alza de la tarifa eléctrica al 76% de los consumidores

“Es una exploración del mercado o posibles interesados que se hace para recibir información de estos interesados, en cuanto a posibles razones de la no participación en el proceso”, indicó.

Aunque todavía no existe una fecha definida para iniciar esta consulta, Piper señaló que podría desarrollarse a comienzos de 2027, dependiendo de los resultados del estudio que realiza la institución.

Uno de los principales desafíos para un nuevo operador será ingresar a un mercado en el que las empresas existentes acumulan aproximadamente tres décadas de experiencia y operación. A diferencia de otros escenarios, el nuevo competidor tendría que desarrollar su infraestructura y establecer su presencia comercial desde cero.

Además, la eventual empresa tendría que contemplar el despliegue de tecnología 5G, una de las aspiraciones de la Asep para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

Mientras avanzan las evaluaciones, los usuarios panameños deberán continuar contratando sus servicios de telefonía móvil e internet con los dos operadores que actualmente ofrecen estos servicios, ya que la eventual licitación para incorporar una tercera empresa todavía no tiene una fecha definida.

La consulta al mercado será un paso previo para determinar si existen condiciones que permitan concretar la entrada de un nuevo competidor al sector de las telecomunicaciones.

Con información de Jorge Quirós