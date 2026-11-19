La posibilidad de que Panamá cuente con un tercer operador de telefonía móvil continúa en evaluación. Sin embargo, antes de convocar una nueva licitación, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) busca conocer las condiciones del mercado y determinar si existen inversionistas interesados en ingresar al sector.

Como primer paso, la entidad contempla realizar una recepción de expresiones de interés, un mecanismo de consulta que permitirá identificar posibles interesados y conocer las razones que podrían haber limitado su participación en procesos anteriores.