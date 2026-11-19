Residentes de Cañas, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, enfrentan una proliferación de mosquitos de playa que afecta la tranquilidad de las comunidades y genera molestias tanto a las personas como a los animales de la zona.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (MINSA) ha puesto en marcha operativos para controlar la presencia de estos insectos, que se caracterizan por su gran tamaño y color negro, y que suelen aparecer en enjambres provenientes de las áreas de manglar.