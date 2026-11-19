Un total de 16 estudiantes participaron en el National Speech Contest 2026, una competencia que puso a prueba sus habilidades de expresión oral en inglés, con discursos centrados en la inteligencia artificial y su impacto en el futuro de la toma de decisiones humanas.

Bajo el lema “Artificial Intelligence and the Future of Human Decision Making”, los participantes demostraron seguridad, claridad y dominio del idioma al presentar sus intervenciones ante el jurado.